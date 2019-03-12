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台北國際烘焙展3/15開跑　首度舉辦漢餅創新大賽

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▲▼柯文哲出席2019台北國際烘焙暨設備展展前記者會。（圖／記者季相儒攝）
▲2019台北國際烘焙暨設備展3/15開跑。（圖／記者季相儒攝）

記者黃士原／台北報導

年度烘焙盛事「台北國際烘焙暨設備展」將於3/15-3/18假南港展覽館舉辦，台北市市長柯文哲聯袂台北市糕餅商業同業公會理事長高垂琮於12日出席展前記者會，為本屆台北國際烘焙暨設備烘焙展以及首度舉辦的「漢餅創新大賽」加油「打氣」。

柯文哲致詞時表示，台灣烘焙業的實力聞名世界，從2008年起，陸續有很多世界烘焙競賽的冠軍選手都是誕生自台灣，而台灣的烘焙原物料、機器設備也因精密的品質以及完善的維修技術大量進軍國際，台北國際烘焙暨設備展為台灣烘焙經濟扮演著十分強大的角色。台北國際烘焙暨設備大展從一開始舉辦時的100攤，成長到近年的1000多攤，成長十多倍，台灣的烘焙業已是國際知名，從原料到設備，已是一個完整的產業鏈。

▲▼柯文哲出席2019台北國際烘焙暨設備展展前記者會。（圖／記者季相儒攝）
▲柯文哲出席2019台北國際烘焙暨設備展展前記者會試吃漢餅。（圖／記者季相儒攝）

而今年首度舉辦的「漢餅創新大賽」，這次漢餅創新大賽最後有15隊入圍決賽，台北市就佔了8隊，柯文哲很肯定台北市業者的實力，同時「私心」期盼台北市的店家奪下冠軍。

台北市糕餅商業同業公會理事長高垂琮表示，漢餅創新大賽是本屆烘焙展的重點賽事，決賽於3/15-3/17在烘焙展比賽區舉辦，將有15隊來自台灣各地的特色餅店相互較勁。除了這場大賽，3/15下午也將舉辦「亞洲漢餅創新與市場契機」論壇，邀請來自亞洲各城市重量級產業領袖參與座談。

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關鍵字：烘焙展,漢餅創新大賽

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