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魏應充助農民發大財！攜手潘孟安外銷屏東檸檬6500噸創史上最大量

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頂新 。（圖／頂新提供）

▲針對台灣農產品銷售，魏應充提出「五贏新農創」盼為台灣農業找到出口。（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／綜合報導

台灣優質農產品名揚國際，農民經過長時間辛苦栽種，最開心的莫過於收成後能把貨順利賣出去，賺得應有的報酬。長期力挺南台灣農產品並致力契作採購的頂新董座魏應充，今(3/12)與屏東縣長潘孟安、金色大地有限公司總經理呂政璋等人一起為屏東檸檬舉行出口封櫃儀式，魏應充更提出「五贏新農創」盼為台灣農業找到出口。

頂新 。（圖／頂新提供）

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▲長期力挺南台灣農產品並致力契作採購的頂新董座魏應充，今(3/12)與屏東縣長潘孟安、金色大地有限公司總經理呂政璋等人一起為屏東檸檬舉行出口封櫃儀式。

2018外銷量史上第一　可繞台灣3.97圈！

呂政璋指出2018全年度出口創新高，採購的檸檬鮮果達6,500噸，榨汁加工出口1,850噸左右，若堆疊起來也有8,877座101高、甚至可繞台灣3.97圈，透過金色大地的努力，主要行銷至中國大陸最大市場通路的全家便利店、德克士及供應鏈體系的真臻鮮，在兩岸超過5000家門市，都能喝到美味的屏東檸檬。

德克士執行長邵信謀表示，屏東檸檬的特殊風味搭配炸雞剛好解油膩，意外受到市場喜愛，已成為消費者到門市必點的飲料，為兩岸2500家德克士門市創造驚人的銷售數字；而中國大陸全家便利店執行長林建宏也肯定來自台灣屏東的檸檬，因為契作生產與穩定的採購價格，再加上五道安全檢驗，讓消費者直接感受到從農場到餐桌的好滋味。

▲▼魏應充助農民發大財！外銷屏東檸檬6500噸創史上最大量。（圖／業者提供）

▲屏東檸檬的特殊風味受到市場喜愛，成為消費者到德克士必點的飲料。

魏應充倡「五贏新農創」　為台灣農業找出口

魏應充綜合近5年集團合作經驗直接點破台灣農業出口關鍵：「要為台灣農業找到出口，就要創造『五贏新農創』：第一贏是契作農民贏，第二贏是加工業者贏，第三贏是企業贏、第四贏是政府贏、第五贏是消費者贏，若能達到五贏的新模式，在推動農業及農產品出口就有很大的成續，我們檸檬就是一個非常好的案例。期許有更多的案例產生，真正有助台灣發展。」

魏應充表示自己身為農家子弟多年來的心願，就是愛棒球、行公益、守護台灣農業，目前都正在進行中，特別是對台灣這片土地的情感，更希望以一己之力為台灣做出貢獻。近年金色大地就是以南台灣為主要基地，深耕契作並力挺農民拚出口，已陸續推動美生菜、愛文芒果、濁水溪大米、檸檬原汁、地瓜等農產品的出口，盼透過企業之力建立市場永續性，真正幫助農民。

▲▼魏應充助農民發大財！外銷屏東檸檬6500噸創史上最大量。（圖／業者提供）

▲契作生產與五道安全檢驗，消費者可直接感受到從農場到餐桌的好滋味。

#我屏東我驕傲　吃炸雞、喝檸檬＝挺台農！

屏東縣長潘孟安可說是一路見證金色大地與農民合作的誠意：「從第一年單純收購、第二年開始契作，3年來契作面積達到412公頃，至2018年累計已經超過3.3億元的採購金額。」潘孟安開玩笑表示：「當初以為金色大地只是講講，沒想到竟然如此重然諾、守信用。」

頂新 。（圖／頂新提供）

▲魏應充表示自己身為農家子弟多年來的心願，就是愛棒球、行公益、守護台灣農業，目前都正在進行中，特別是對台灣這片土地的情感，更希望以一己之力為台灣做出貢獻。

原來這項計畫正是由金色大地提議將屏東檸檬行銷全球，透過手搖杯系統推動「安的檸檬」。「安的檸檬」是指潘孟「安」的檸檬、「安」全的檸檬。由於屏東契作檸檬需通過五道檢驗，優良品質看得見，加上德克士和全家以吃炸雞、喝檸檬的方式行銷，效果出奇的好，而這些市場反應就是對農民最直接的肯定，對此，潘孟安也特別代表農民向魏應充董事長致謝，並將「#我屏東我驕傲」的榮耀歸於農民，期待今年更加大檸檬的採購和出口，再拚屏東檸檬的出口佳績。

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關鍵字：屏東檸檬,金色大地,魏應充,潘孟安,我屏東我驕傲

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