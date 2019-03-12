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10年內假藥激增66種　每年至少30萬童因此死亡…專家：簡直是謀殺

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▲▼病童,示意圖。（圖／CFP）

▲假藥每年造成30萬名孩童死亡。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

世界衛生組織（WHO）已經確認至少3種類型的假藥，正在全球市場流竄，短短10年內，假藥的種類就從29種激增到95種。散佈最嚴重的是治療瘧疾、肺炎的藥品，導致每年至少有30萬名兒童因此死亡，衛生專家柏曼痛批，「這些孩童是遭到謀殺。」

根據《美國熱帶衛生醫療雜誌》（The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene）發表的最新論文指出，偽造與不合格的醫療產品的數量正急遽增加。2008年時，僅在75國發現29種偽藥，但去年卻在113個國家發現95種偽藥，數量增加速度非常驚人。美國國家衛生局福格蒂國際中心資深顧問柏曼（Joel Breman）表示，這些藥物集中在貧窮國家，因為人民沒有選擇，也沒有辦法負擔更好的藥品。

依照WHO的標準，假藥可分為「偽造的醫療產品」、「不合標準的醫療產品」、「未經註冊或未經許可的醫療產品」等3種類型，在中低收入國家，這些假藥所造成的影響成本高達2000億美元（約台幣6兆1720萬元）。這些假藥通常在網路上販售，據調查，目前約有3萬5000家的網路藥店，有時候甚至與組織犯罪、恐怖組織有關。

▲▼病童,示意圖。（圖／CFP）

▲非洲至少有8國的瘧疾藥物是不合格的。（圖／CFP）

在非洲至少有8個國家，治療兒童瘧疾的藥有25%是不符合標準的，而治療肺炎的抗生素，一樣都不符合醫療標準，這些藥物每年造成約30萬名兒童因此死亡。除此之外，治療高血壓等慢性病的假藥，也開始在市面上發現，這些至少佔了所有假藥的50%以上。

世界衛生組織藥品安全及監察專家迪茲（Michael Deats）認為，監管機構必須確保所有藥品的供應鏈來源是安全的，美國食品和藥物管理局估計，大約80％的藥物或美國可用的藥物成分來自美國以外。因此，迪茲強調，「除了政府與私人企業間的合作外，若沒有跨國合作，就無法解決這個問題。」

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關鍵字：假藥,瘧疾,肺炎,中低收入國家,非洲,WHO

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