10年內假藥激增66種　每年至少30萬童因此死亡…專家：簡直是謀殺

▲假藥每年造成30萬名孩童死亡。(圖/CFP)



國際中心/綜合報導

世界衛生組織(WHO)已經確認至少3種類型的假藥,正在全球市場流竄,短短10年內,假藥的種類就從29種激增到95種。散佈最嚴重的是治療瘧疾、肺炎的藥品,導致每年至少有30萬名兒童因此死亡,衛生專家柏曼痛批,「這些孩童是遭到謀殺。」

根據《美國熱帶衛生醫療雜誌》(The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene)發表的最新論文指出,偽造與不合格的醫療產品的數量正急遽增加。2008年時,僅在75國發現29種偽藥,但去年卻在113個國家發現95種偽藥,數量增加速度非常驚人。美國國家衛生局福格蒂國際中心資深顧問柏曼(Joel Breman)表示,這些藥物集中在貧窮國家,因為人民沒有選擇,也沒有辦法負擔更好的藥品。

依照WHO的標準,假藥可分為「偽造的醫療產品」、「不合標準的醫療產品」、「未經註冊或未經許可的醫療產品」等3種類型,在中低收入國家,這些假藥所造成的影響成本高達2000億美元(約台幣6兆1720萬元)。這些假藥通常在網路上販售,據調查,目前約有3萬5000家的網路藥店,有時候甚至與組織犯罪、恐怖組織有關。

▲非洲至少有8國的瘧疾藥物是不合格的。(圖/CFP)



在非洲至少有8個國家,治療兒童瘧疾的藥有25%是不符合標準的,而治療肺炎的抗生素,一樣都不符合醫療標準,這些藥物每年造成約30萬名兒童因此死亡。除此之外,治療高血壓等慢性病的假藥,也開始在市面上發現,這些至少佔了所有假藥的50%以上。

世界衛生組織藥品安全及監察專家迪茲(Michael Deats)認為,監管機構必須確保所有藥品的供應鏈來源是安全的,美國食品和藥物管理局估計,大約80%的藥物或美國可用的藥物成分來自美國以外。因此,迪茲強調,「除了政府與私人企業間的合作外,若沒有跨國合作,就無法解決這個問題。」

Hundreds of thousands of children each year are dying due to a surge of poor-quality or outright fake medicines, according to a new report https://t.co/DzrwvxVoN5