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社會 社會焦點 保障人權

13歲女戰3男「房間傳掌聲」辯玩枕頭仗　他「10分鐘就結束」被打臉

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▲▼ 性侵,強姦,少女。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲許男、蔡男和鄒男，分別進房間和少女發生性行為。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

社會中心／綜合報導

結束還說好爽！新北市蔡姓男子2017年2月和許姓、林姓少年一起到鄒姓少年家玩，除了林男外，另外3人輪流和一名輕度智能障礙的13歲女網友發生關係，蔡男完事後還偷錄鄒男和少女「啪啪啪」的影片。事情被發現後，蔡男辯稱是在打「枕頭仗」，沒有和少女發生性關係，但被朋友們打臉他事後說「好爽」，加上少女揭露「他很快就結束了」，最後被新北地院判有期徒刑3年10個月；另外3名少年則被交由法庭審理。

綜合媒體報導，18歲的蔡男在撞球間認識了12歲的鄒男，以及都是16歲的許男、林男，4人在2017年2月相約到板橋鄒男家裡玩，同行的還有13歲的女網友。

到鄒男家裡後，蔡男、林男和鄒男輪流進到房間裡和少女發生關係，蔡男完事後，還在窗外拿手機偷拍房裡正在嘿咻的鄒男和少女。事情爆發是因為校方通知少女父親，覺得少女在學校的狀況有問題，才揭露了當天的情況。

▲▼ 性侵,強姦,少女。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲少女事後被校方發現情況有異。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

蔡男在法庭上辯稱，當時是和男生們在打枕頭仗，躲進房間1分鐘後就離開，並沒有和少女發生性行為，也沒有偷拍，但蔡男的說法卻被當天在場的3個朋友和少女狂打臉。男生們說，蔡男一開始就有想要和少女發生性行為，還在許男和少女打得火熱的當下，敲門要對方出來，因為自己等不急了，而且完事後大呼「好爽」。男生們說，鄒男和少女「辦事」時，蔡男還拿手機在窗外偷拍。

少女說，在印象中，當天有3個人和她發生性關係，對蔡男還特別印象深刻，因為蔡男沒有要她幫忙口交，而且和其他人不一樣的是，「他很快就結束了」，從頭到尾只花了10分鐘的時間。

法官認為，少女在案發時只有13歲，雖然有輕度智能障礙，但心智年齡還有9到11歲，對案發經過和細節的說法也都一致，和蔡男也沒有恩怨，所以應該沒有刻意誣陷對方的可能；相反的，蔡男的供詞則是前後不一，很難讓人相信。

經調查，蔡男不僅有和少女發生關係，也有偷拍她與鄒男的性愛影片，所以依對未滿14歲女子性交和拍攝少年性交行為2罪，分別論處3年6月和7月刑期，合併應執行3年10月，全案可上訴。

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關鍵字：未成年,性行為

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