「聽到床搖晃聲」　人妻凌晨驚見夫床戰義兄19歲女兒：她說姑姑對不起

▲小美事後對「姑姑」說，「我做錯事情，妳打我，我心裡會好過一點。」（圖／示意照／圖中人物和新聞無關）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市一名李姓男子委託住在樓下的「義兄」幫忙家中的裝修工程，裝潢期間，他和妻子搬到對方家住。未料，某天李妻發現義兄房間有床搖晃的聲音，她開門驚見丈夫和義兄的19歲女兒小美（化名）正在床戰，氣得和丈夫離婚；事後，小美怒告李男性侵。但高雄地院法官認為，小美的控訴諸多違反常理，且李通過測謊鑑定，因此判李無罪。

判決指出，小美父親認李妻為「義妹」，小美則以「姑丈」、「姑姑」稱呼李男和李妻。小美控訴，2016年在住家書房遭到李男5次性侵，其中一次李趁她坐書桌前溫習功課時，自後方伸手摀住她的嘴巴並威脅，「妳敢出聲我先對妳妹不利，敢跟爸媽或妳姑姑講，後果自行負責，妳讀哪所學校在哪裡我都知道」，並猥褻性侵得逞。

李男否認犯行辯稱，和小美都在兩情相悅情況下發生，並未以脅迫方式違反對方意願。李妻證稱，同年6月某天凌晨，她站在出國義兄的房間門口等一陣子，「有聽到裡面有床搖晃聲音，我就去開門，我看到被告與小美在床上，下半身都沒有穿，被告在上面，小美在下面，被告看到我，嚇到從床上掉下去。小美立刻抓旁邊的被子遮住下半身，跟我說『姑姑對不起，這是我們三個人的事情』。」

李妻說，她當下轉身要離開，「被告拉住我，我甩他一巴掌，我隱約聽到小美跟被告說『你好好跟姑姑解釋』。我到房間後，被告有上來，我請他解釋一下是什麼狀況，當下也跟被告說『天亮就去辦離婚，之後你要交幾個，都是你的事情』。」

▼法官認為，小美的控訴有諸多違反常理之處，因此判李男無罪。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

李妻表示，被告不願意跟她離婚，「他就打我，他說不准提離婚，要不然要掐死我」；當天早上6點左右，小美來敲她房門說有事要講到書房，「她跟我說，『我做錯事情，妳打我，我心裡會好過一點』。」她說，從搬到義兄家住，到撞見老公和小美床戰，不覺得小美平常有刻意閃躲他的情形，也沒發現兩人互動有哪邊怪怪。

法官認為，小美在審判中自承並無書寫日記的習慣，那為何會用電腦打字記錄李男的5次犯罪過程，且在報警後就中斷書寫，此舉的針對性或目的性甚為明顯，而有可疑。

法官表示，當時李妻發現被告和小美在房間，始終未見小美表示與被告發生關係是受到脅迫，或見李妻到場即把握機會求救。法官說，本件檢察官認被告涉犯強制猥褻、強制性交等犯行，所憑最主要的證據即小美指訴，但有諸多違反常理之處，致可信性不足。

法官指出，且被告經測謊鑑定後其結果也對被告有利，惟依檢察官所舉的證據，尚難認他有對小美為強制猥褻、強制性交犯行，因此判決無罪。全案可上訴。