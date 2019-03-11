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南山人壽產物2月自結獲利33.2億　較前一個月大幅成長13倍

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▲▼南山人壽總部 。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽新落成啟用的南山微風廣場 。（圖／記者湯興漢攝）

記者李蕙璇／台北報導

南山人壽今天（11日）宣布2月合併南山產物的新契約保費約184億元，總保費收入為387億元，自結獲利為33.2億元，每股盈餘累積數0.32元。

而對照1月的南山人壽合併南山產物的新契約保費約201億元、總保費收入544億元及自結獲利2.6億元的各項數據來看，2月的獲利增長30.6億元，大幅成長約13倍。

南山人壽表示，由於持續經常性收入挹注，以及掌握國內外股市回升機會實現資本利得，南山人壽2019年2月自結損益稅後為33.2億元，累計1~2月自結獲利為35.9億元，較去年同期成長8%。

而在南山產物2月總保費收入為3.1億元，較去年同期增加31%，其中南山產物也因應今年7月無人機使用人須投保責任險等法規上路，而率先推出國內第1張「無人機責任保險」，在汽機車、旅平險、旅綜險等激烈競爭中開創新藍海市場。

南山人壽還說，2月合併南山產物的新契約保費為184億元，為保險同業中第一，並較去年同期成長42%，其來源為投資型保單、利變型壽險、健康險等保單商品，累計1~2月合併南山產物的新契約保費為385億元，也較去年同期成長3%。

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►南山人壽產物1月新契約保費201億　自結獲利2.6億

►2018年壽險獲利排行出爐　國泰南山富邦奪前三名

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關鍵字：南山人壽,南山產物,自結獲利

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