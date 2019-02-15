南山人壽產物1月新契約保費201億　自結獲利2.6億

▲南山人壽總部。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

南山人壽2019年1月合併南山產物的新契約保費約為201億元，總保費為544億元，自結獲利為2.6億元，每股盈餘累積數0.02元。

南山人壽今年1月自結損益為2.6億元（稅後），較去年同期相比衰退90%。但衰退的主要原因為去年有所得稅反映稅制調整之利益，若以稅前獲利來看，2019年1月稅前獲利為2.5億元，反而較去年同期稅前獲利1億元，成長達1倍以上。

而南山人壽1月合併南山產物的新契約保費為201億元，主要來源為所推出的投資型保單持續受保戶青睞，挹注新契約保費動能。

▼南山產物保險總公司。（圖／記者李蕙璇攝）

南山產物方面，今年1月總保費收入達5.06億元，較去年同期增加37%，其中因適逢農曆春節旅遊旺季，1月份旅行綜合保險保費收入較去年同期成長104%，成長漲幅最大。

南山人壽去年12 月當月稅前及稅後損益分別為 4.3億元及1.2億元；累積至12月稅前及稅後損益分別為296.70億元及 266.73億元。新契約保費部分，去年12月合併南山產物新契約保費為151 億元，累積合併新契約保費為1,995 億元，較去年同期累積新契約保費水準微幅成長 0.4%。

▼6家壽險業2018獲利排行。（圖／記者李蕙璇攝）

6家壽險業陸續公布2018全年度獲利共1067.71億元，其中以國泰人壽311.1億元居首，而南山人壽266.73億元超越富邦人壽奪下亞軍，並是唯一12月單月未出現虧損者。