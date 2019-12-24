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保單死亡保障門檻新制2020年7月上路　儲蓄險保費估至少變貴5%

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▲保險，保單，保障。（圖／pixabay）

▲金管會今天公布保險死亡保障門檻，預計明年7月1日正式上路。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

金管會保險局今（24）日公布人壽保險死亡保障門檻，要求保戶16歲至90歲之前，死亡保額至少要高於保價金，預計明（2020）年7月1日正式上路，市場預估明年儲蓄險短期內部報酬率（IRR）也會跟著下滑，儲蓄險保費至少調漲5%。

在現行低利率環境下，高儲蓄性質保險商品，使得壽險業新契約保費快速累積，從而產生資產負債無法配合、保證利率高於投資報酬率、資金去化壓力、國外投資比重偏高與匯率風險等問題，且保險公司承擔的淨危險保額偏低，除了偏離保險保障本質外，在IFRS 17下可能產生商品無利潤的情形，不利未來國際接軌。

金管會保險局決議訂定「人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金的最低比率規範」，也就是死亡保額對保價金或帳戶價值的比例。舉例來說，民眾現在花100元保費，其中90元用於儲蓄、10元用在死亡保障，未來將調高後，15元用在死亡保障、儲蓄就會降至85元，換言之，民眾可用低保費，買到高保障，不過若是想要維持一定儲蓄比重，保費將會變高。

所謂的死亡保障最低比率，指的是保險人16歲以上、30歲以下，死亡保額至少要在保價金的190%；31歲以上、40歲以下160%；41歲以上、50歲以下140%；51歲以上、60歲以下120%；61歲以上、70歲以下110%；71歲以上、90歲以下102%；最後90歲以上才回到100%。

金管會保險局副局長張玉煇表示，壽險商品一定要符合該比例標準，以確保保險業承擔一定的死亡風險，降低儲蓄成分，並提升死亡給付的比重，回歸保險保障的本質。對保戶來說，購買該類型商品時，每單位的保額費率會下降，可用較低的保費，買到最高的保障，不僅能提升民眾保障，同時保險公司的財務也能更加穩健，有利接軌IFRS 17。

傳統型人壽保險死亡門檻將在明年7月正式上路，儲蓄比重將會降低、保障成分將會提高，市場預期保單短期內部報酬率（IRR）也會跟著下滑，為避免出現保費懸崖，給予保險公司緩衝期。張玉煇提醒，新制上路後，壽險公司應注意行銷通路於招攬過程，須對保戶詳為說明以避免爭議，同時應強化公司的內部控制制度及加強內部稽核。

外界關注CSM（保單計算合約服務邊際利潤）對保單設計的影響性，張玉煇指出，過去會採用主管機關指定的利率來做，但為了接軌IFRS 17，因此會衡量商品是否有獲利，從過去商品中發現，純保障型商品的CSM表現較好，而含有儲蓄成分性質越高的商品，CSM則會越低，因此訂定該門檻，有利保險業的永續經營。

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