錶與車新結合　Garmin攜手Mercedes Benz用錶打造車內最適環境

▲Garmin與Mercedes Benz攜手打造vivoactive 3 GPS智慧腕錶。（圖／Garmin提供）

記者邱倢芯／綜合報導

男人的夢想清單，跑車、手錶、科技逸品往往位居首位；而現在，Garmin與Mercedes Benz攜手實現所有想像，透過雙方攜手打造的vivoactive 3 GPS智慧腕錶，佩戴者的健康數據會傳送到汽車系統，並且用於選定最適合駕駛者狀態的行車路線，調整車內環境、打造人車一體的最適感。

Garmin指出，3月7日開展的日內瓦車展，賓士亮相第二代CLA Shooting Brake並提供 ENERGIZING COACH舒活套件，再搭配上Mercedes Benz與Garmin聯手開發的限定版vivoactive 3 GPS智慧腕錶，可偵測駕駛者的壓力程度，進行適合的香氛、照明、音樂、按摩、空調等設定，毋須任何調整設定，透過Garmin智慧腕錶有效資料採集整合人供述位，以數據反饋提供最佳駕駛體驗。

Garmin vivoactive 3 GPS賓士限定版，除了擁有全新外殼設計和特別適用於賓士汽車顯示外，最特別之處在於將駕駛者的心率數據傳送到汽車的MBUX賓士用戶體驗系統，駕駛者的健康數據也會同步顯示於車內儀表板，透過了解駕駛者的壓力或放鬆程度，系統會選擇不同的路線。

此外，MBUX亦會因應配戴Garmin voactive 3 GPS智慧腕錶的駕駛者相關生理數據回饋，播放刺激或紓緩的音樂、調整溫度、環境燈、氣味，甚至是調整按摩模式等，透過Garmin智慧腕錶數據整合，為車主量身打造最適用車環境與建議行車路線。

此外，vivoactive 3的Elevate腕式光學心率 2.0 除可全天記錄心率，也同時具備壓力、身體年齡與最大攝氧量偵測等健康監測功能，全新Garmin Connect軟體更新新增功能，可詳細記錄睡眠狀況，快速動眼期（REM）、深睡期、淺睡期等，分析睡眠品質。彩色觸控螢幕搭配 Side Swipe 滑動控制感應。

手機串連部分，提供來電、應用程式、電子郵件等智慧提醒。此外，vivoactive 3為多功能運動智慧腕錶，除跑步、單車、游泳等基本運動功能，也擁有室內運動族群喜愛的重訓、瑜珈、有氧運動、橢圓機與室內划船等超過15種運動模式支援，並可在 Garmin Connect 自行建立訓練計畫並傳送至手錶內照表操課，甚至具備高爾夫、滑雪、槳板衝浪新興運動項目，提供熱愛不同運動的使用者最全面的運動需求。