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Garmin「腕上航空儀器」再進化　D2 Delta PX 除了是錶還可飛行導航

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▲▼D2 Delta PX除了可滿足生活所需外，還可飛行導航。（圖／Garmin提供）

▲D2 Delta PX除了可滿足生活所需外，還可飛行導航。（圖／Garmin提供）

記者邱倢芯／綜合報導

目前搭載GPS導航功能的穿戴式產品市面上比比皆是，但若是強調「航空」的GPS導航智慧手錶就非常少見。以航空GPS導航產品進入市場的Garmin，持續與美國航空母艦戰鬥機飛行員等專業菁英部隊合作，打造出D2 Delta PX鈦金航空錶，當中搭載全球航空導航系統與完整機場資料庫，以貫穿飛行與生活的智慧態度；建議售價39,800元。

D2 Delta PX擁有51毫米大錶徑與按鈕，定調軍事風格，鈦合金錶圈透過ADLC非晶體類鑽碳處理，輕盈抗敏，具備抗磨損與抗腐蝕性，搭載全球航空導航系統與完整機場資料庫，運用全彩動態地圖疊加資訊，提供天氣、航點參考和飛行數據，為飛行員即時掌握飛行狀態、自動記錄每一趟飛行日誌，強化與駕駛艙的連結性；內建腕式脈搏血氧感測功能，追蹤生理數據，同時支援Garmin Pay感應式行動支付、內建16GB記憶體，智慧模式下最長可達18天不需充電。

Garmin指出，D2 Delta PX是真正為飛行所設計的腕錶，還需要專業功能加持，Garmin對於導航精準的絕對掌握來自於內建導航感測器，透過三軸電子羅盤、氣壓式高度計，並支援GPS/GLONASS/GALILEO衛星系統，掌握地圖情資；支援UTC多重時區選擇，搭載全球航空導航系統與完整機場資料庫，運用全彩動態地圖疊加資訊，機場、道路、水域等資訊無一遺漏，提供天氣、航點參考和飛行數據參考。

與相容的手機裝置連線更可取得NEXRAD雷達氣象圖、METARs航空例行天氣報告、TAFs機場天氣預報；除了在腕錶上新增航點和路線外，也可透過Garmin Pilot飛航應用程式同步傳輸飛行計畫。

腕錶可偵測飛機的高度變化自動啟用日誌功能；每趟飛行皆可於面盤自行編輯專屬於此次飛行的機翼編號，不僅便利飛行員完整收納航程紀錄，也成為錶主獨一無二的紀念顯示。內建脈搏血氧感測功能，顯示體內血氧飽和度，搭配腕式心率全天候紀錄生理數據。

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關鍵字：Garmin,D2 Delta PX ,穿戴式,血氧,導航

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