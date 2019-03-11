假釋男開車違規停車兼拉Ｋ　吸管內藏毒被眼尖警識破　

▲北苗派出所員警在盤查1輛違停的自小客車時，在車內發現一隻藏有Ｋ毒的吸管，男子也坦承吸毒。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗分局北苗派出所員警，11日凌晨執行巡邏勤務時，發現1輛由徐男（27歲）所駕駛的自小客車逆向違停在路邊，便上前盤查，警方盤查時聞到徐男身上濃濃Ｋ味，立刻搜查車內，果真在駕駛座旁找到一根藏有Ｋ毒的吸管，徐男也坦承持有與吸食，警方將帶回偵訊並依法送辦。

▲徐男所駕駛的自小客車，行跡可疑引起警方注意，便上前盤查，果真在車內搜出Ｋ毒0.7公克。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，11日凌晨1時許在執行巡邏勤務，行經英才路時，發現1輛自小客車逆向行駛，形跡可疑，遂上前攔查，員警盤查時發現車內散發出濃濃燃燒塑膠味，且徐姓駕駛在盤查時，眼神飄忽不定且神情慌張。

經員警詳細盤查與檢視車內物品後，果然在車內駕駛座旁之吸管內發現Ｋ他命粉末0.7公克，徐男當場坦承持有並供稱於駕車前有吸食毒品而駕車行為，全案依公共危險罪移請臺灣苗栗地方檢察署偵辦。

▲警方在徐男車內吸管中，查獲殘餘Ｋ他命粉末0.7公克 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

徐嫌辯稱自己是因為失戀所以才會吸食毒品，自己也剛因毒品案入獄假釋中。警方也呼籲民眾，長期吸食易造成腎臟及膀胱受損，記得「拉K一時、尿布一世」之影響，而吸完毒駕車，這更是危險舉動，易造成大腦產生幻聽幻想，影響駕駛判斷，危及他人生命安全，切記勿因一時貪圖刺激而造成一輩子的遺憾。