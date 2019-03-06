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全國盃青農教育蘭花景觀佈置競賽　嘉義大學園藝系奪冠

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▲▼ 嘉義大學園藝學系以「斯文在兹」為主題參加「全國盃青農教育蘭花景觀佈置競賽」榮獲第一名。（圖／嘉義大學提供，下同）

▲▼ 嘉義大學園藝學系以「斯文在兹」為主題參加「全國盃青農教育蘭花景觀佈置競賽」榮獲第一名。（圖／嘉義大學提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

世界三大蘭展之一的2019臺灣國際蘭展2日於台南開展，為期10天展期吸引國內外愛蘭者與大批民眾前往欣賞，今年臺灣國際蘭展以「Orchid Land蘭境」為主題，主題館「蘭境－閱讀臺南」為看展重點，藉由蘭花林題材結合文化創新與產業主題及新品種競賽等，帶領民眾閱讀臺南古城故事。嘉義大學園藝學系今年以「斯文在兹」為主題參加「全國盃青農教育蘭花景觀佈置競賽」榮獲第一名。

▲▼ 嘉義大學園藝學系以「斯文在兹」為主題參加「全國盃青農教育蘭花景觀佈置競賽」榮獲第一名。（圖／嘉義大學提供，下同）

嘉大園藝學系在19個參展學校中脫穎而出榮獲第一名。團隊成員有黃鼎軒、陳巧紋、林鼎泰、傅彥鈞及戴紹耕，藉由參訪全臺首學臺南孔廟，當中嚴肅和沉靜氛圍，時不時憶起那種令人嚮往的殊勝，因此以「斯文在玆」為主題，即儒士在此。運用繁花似錦的叢林元素、氣勢磅礡的蝴蝶蘭瀑佈、華麗至極的秋石斛蘭智慧之樹，展現一個既嚴肅又繁華的景致，向孔子呈上一番致敬。佈置書桌上有著文房四寶和禮記中的《禮運大同篇》，表達孔子的中心思想，意味著世界大同及和平。而一旁樹立一棵祈願樹，讓每個在這個景致前駐足的人，都寫下願望，期許自己更精進向上。

▲▼ 嘉義大學園藝學系以「斯文在兹」為主題參加「全國盃青農教育蘭花景觀佈置競賽」榮獲第一名。（圖／嘉義大學提供，下同）

嘉大園藝學系大四團隊去年參展鎩羽而歸，今年再接再厲獲得佳作，以臺南養殖漁業出發為主體概念進行設計，將蝴蝶蘭、文心蘭、報歲蘭、仙履蘭、腋唇蘭及春石斛等蘭花素材，融入「蘭蚵一夢」景觀主題，在二十個青農團隊中榮獲佳作。團隊由蔡宇然、簡必丞、蕭丞言、戴彣瑾4人組成。得奬造景將臺南臺江地區的自然與人文結合，作品中點綴的海洋廢棄物─浮球，則是團隊的巧思，提醒著人們環境保育的重要，祈望臺南這人文薈萃、物產豐饒的寶地不會如南柯一夢般，一醒即逝。

▲▼ 嘉義大學園藝學系以「斯文在兹」為主題參加「全國盃青農教育蘭花景觀佈置競賽」榮獲第一名。（圖／嘉義大學提供，下同）

園藝學系主任沈榮壽表示，該系除了有果樹蔬菜花卉造園等特色研發團隊，另發展國內首屈一指的蘭花生技特色學程及園藝技藝中心，以培育蘭花產業需求的跨領域人才。在核心課程設計以經濟蘭花作物為標的，深化「蘭花生技人才培育」的縱深，培育能與產業鏈結並立即接軌的蘭花專業人才。平常即積極鼓勵師生參與蘭花產業，今年更透過教育部高教深耕計畫甄選52位同學參與國際蘭展各項業務，學習策展與佈展能力。將蘭花專業所學結合於蘭花展覽會上，大受好評。今年參與小型景觀競賽的獲獎同學皆能運用其蘭花專業展現其景觀佈置的功力，能獲得評審委員青睞相當不容易。參賽的大三團隊青出於藍，獲得第一獎，大四團隊則獲得佳作，歡迎各界走訪臺灣國際蘭展並給同學們鼓勵。

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關鍵字：嘉義大學,園藝學系

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