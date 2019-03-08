新款iPhone手機確定印度製造　緯創投資計畫獲官方批准

▲為了搶進印度市場，未來新型號的iPhone手機將在當地製造。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱倢芯／綜合報導

由於去年推出的三支新款iPhone銷量不佳，外傳Apple有意拓展印度市場，並拉攏合作供應鏈夥伴前進印度設廠，以「印度製造」的方式，來降低iPhone進入當地市場的高額進口稅；如今，這個傳言被證實為真，身為蘋果供應鏈之一的緯創已獲得印度政府批准在當地擴廠。

另一方面，Apple的重要生產伙伴之一—富士康，目前相關的在印擴廠計劃仍在進行當中，屆時若通過當地政府的批准，將可望在印度製造iPhone XS和iPhone XS Max等型號。

就目前為止，Apple在印度銷售的iPhone手機仍是iPhone SE和iPhone 6S等機型，且在印度販售的SE、6S型號已是由印度工廠所生產，但此二款舊型號手機售價，與當地平均工資相比價格仍偏高；若是要在當地販售更高價格的iPhone XS和iPhone XS Max手機，勢必也得採取當地生產的策略，才能避免印度的高關稅。

即便目前iPhone對於印度大多數消費者來說，仍是相當昂貴的奢侈品；不過Apple官方認為，印度是一個巨大的潛在增長市場，且該經濟體已趨成熟，未來印度家庭的收入中位數將在幾年內會上升。