叫我證照王！　南華大學陳德中身擁14張金融證照

▲▼ 南華大學財金系陳德中同學(圖右)一年內取得10張證照，目前已考取14張專業證照，被封為「證照王」。（圖／南華大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

南華大學財金系大四生陳德中於三年級時，一年內考取10張金融專業相關證照，榮登該系當年度「金融證照王」，目前已考取14張金融專業證照。今年更立下目標將陸續報考初階授信、債權委外催收人員、初階外匯等多張證照，期許能在畢業前取得17張金融專業證照，為未來投入職場做好準備。

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南華大學財務金融學系為提升學生專業能力及就業競爭力，定期開設財金證照課程，鼓勵學生考取金融專業證照，且畢業生必須通過三張專業證照之畢業門檻。因此，每學年皆會舉辦考取證照的獎勵活動，考取最多證照的同學將被封為年度「金融證照王」，並可獲得該系所提供的獎勵金。

陳德中同學在大學二年級時，即立定未來的職涯規劃，期許畢業後能投入金融產業服務，因此，陳同學不僅不斷充實專業知識，更積極考取證照，藉以強化專業能力，提升就業競爭力。在系上證照輔導班的指導下，陳同學在三年級時，一年內即考取十張證照，包含有「銀行與內部控制」、「信託業務人員」、「理財規劃人員」、「壽險業務員」、「衍生性金融商品銷售人員」、「產險業務員」等包含銀行、證券、保險等領域之相關證照，也開啟證照之路。

財金系主任廖永熙表示，金融相關產業面臨轉型，極需「證券投資」與「理財規劃」兩個領域，因此系上的發展方向定位在活絡學生就業市場，為提升學生就業力，定期開設財金證照課程，積極輔導學生考取金融專業證照為主，系上畢業生平均每位擁有至少4張財金專業證照。



陳德中表示，由於本身也有涉略投資理財，因而了解要進入金融業，具備專業證照是必要門檻，因此在學期間就把握時間及早考取金融業相關證照。