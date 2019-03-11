北韓飛彈快射了？發射場動作頻頻…衛星影像接連曝　美韓緊盯

▲ 東倉里在2012年發射「銀河3號」（Unha-3）長程火箭，目的是把「光明星3號」（Kwangmyongsong-3）衛星送入軌道。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

北韓近日傳出核設施修復、出現新活動的消息。南韓青瓦台今（11日）表示，目前首爾當局以及美國國安委員會正對此保持密切溝通合作，且南韓軍方正嚴密關注北韓飛彈設施的動向與可能準備試射飛彈的情況，並進行多種可能性分析，但具體細節不宜公開。

韓聯社引述南韓情報部門消息，早在川金二會開始之前，東倉里導彈發射場就在進行部分設施修復工作，但此時認定平壤當局是準備試射飛彈，言之過早。而白宮國安顧問波頓（John Bolton）10日曾透露，他會在周一與南韓方面進行談話，並針對近日曝光的北韓飛彈發射場衛星影像進行意見交換，表態會「目不轉睛」持續關注北韓動向。根據預測，南韓國家安全保室長鄭義溶（Chung Eui-yong）應該會在周一下午與波頓通話。

據瞭解，美軍一架RC-135偵察機今從日本沖繩飛往朝鮮半島，外傳是為了偵察北韓相關活動。

▲ 首爾民眾觀看東倉里發射場衛星影像曝光的新聞。（圖／達志影像／美聯社）

根據南韓情報機構以及美國智庫先前消息，東倉里發射場已著手進行重建發射台等作業，似乎已經回復正常運作狀態。接著，美國全國公共電台（NPR）8日披露平壤郊區沙門洞（Sanumdong）飛彈研究設施出現新活動，外界推測，平壤當局正準備發射飛彈或火箭。

儘管現階段仍無法得知北韓未來可能發射飛彈或載運人造衛星的火箭，但平壤當局過去曾以「開發人造衛星」為由製造洲際彈道飛彈。法新社報導，聯合國安理會禁止北韓進行涉及彈道飛彈發射技術的任何活動，範圍包括發射人造衛星，因為兩者部分技術有雷同之處。

▼北韓重建西海衛星發射基地的發射台，似乎已經恢復運作。（圖／路透社）