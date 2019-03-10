小行星撞地球靠「核彈」阻止？ 　科學家：要更強能量才有用

▲ 研究顯示，小行星比想像的還要更為堅硬，必須用比「核彈」還要強的力量才能摧毀。（圖／翻攝自NASA）

國際中心／綜合報導

如果有一天，小行星朝著地球直衝而來，我們是否真的能像科幻電影中的情節一樣，透過核彈來破壞小行星，阻止撞擊地球後可能對人類帶來的悲劇呢？最近就有一項新研究指出，「核彈」這樣的方法恐怕無法派上用場，因為小行星其實比科學家過去所預估得還要堅固，如果只是將它撞散的話，小行星的核心引力很快就能自動進行修復，因此若真的想要將它完全摧毀，必須用上更強大的能量。

根據《紐約時報》報導，美國約翰霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）與馬里蘭大學（The University of Maryland）日前組成一支研究團隊，透過電腦程式進行2顆小行星衝撞的模擬實驗。他們將一個直徑1200公尺的小行星，以時速1.8萬公里朝另一顆直徑25公里的小行星撞去。

原本依照過去的實驗預測，較大型的小行星會因為撞擊而碎裂，沒想到結果卻發現，較大型的小行星在碎片四散後，由於本身核心並沒有完全被摧毀，其引力竟然會將碎片重新吸回來，進行重組。





▲ 小行星本身核心沒有完全被摧毀之下，引力竟然會將碎片重新吸回來，進行重組。（示意圖／翻攝自NASA官網）

約翰霍普金斯大學的專家埃爾米爾（Charles El Mir）表示， 「過去數十年來，科學家持續用電腦來模擬小行星互撞的結果。早期結果顯示，比較大的小行星往往因為互相撞擊，內部佈滿傷痕，只要給予足夠快速的撞擊，就能將它徹底摧毀。我們過去也一直以為，畢竟大型小行量較容易龜裂，越大型的小行星就越容易粉碎。但從這一次的實驗中，我們卻發現，小行星其實比我們所想像的更為堅硬，如果真的想要將它完全粉碎，必須運用更強大能量。」

這樣的研究結果，是否就意味著《世界末日》（Armageddon）或《彗星撞地球》（Deep Impact）等好萊塢科幻電影中，為了阻止朝地球飛來的小行星或彗星，因此動用核彈來摧毀它們的情節是錯誤的呢？對此，埃爾米爾補充，他們並沒有完全排除這類方法的可能性，「但我們還是認為，即使真的能夠摧毀小行星，要是它炸開的碎片朝地球的方向襲來，仍然能夠導致世界末日。」

約翰霍普金斯極端材料研究所（Hopkins Extreme Materials Institute）所長拉梅許（K.T. Ramesh）談到，「我們遭到微小小行星撞擊的情況其實相當頻繁。遲早有一天，它會變成一項重大的威脅。屆時應該怎麼辦，我們需要更出色的構想與努力，就像是這項研究一樣，對於我們做出任何決定都相當重要。」