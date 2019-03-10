統促黨殺到林口找館長　放三字經還嗆「簽生死狀打一場」

政治中心／綜合報導

儘管「館長」陳之漢人不在台灣，統促黨10日仍赴他在林口經營的成吉思汗健身房約戰「三字經」，統促黨捍衛隊長李承龍率眾前往叫囂，自備三字經並播放朗誦音檔，有統促黨成員則透過麥克風嗆聲，要求簽生死狀，「條件你來開」，要館長跟另一位身高180公分，體重80公斤的不明人士直接打一場。過程中，有幾名待在健身房裡的男子不滿統促黨成員不斷叫喊，走到門口雙方互槓，差點爆發衝突，被警方攔下。

▲統促黨前往林口。（圖／翻攝李承龍臉書）

李承龍砲轟，可以嘲笑總裁白狼張安樂跌倒，也可以反對統一，那是你的自由，但不用罵三字經，還說那是問候語，還說是台灣文化，並拿出一本三字經，表示今天就來解釋什麼叫做三字經，還播放音檔。

陪同前來的統促黨成員則要館長出來直接打一場，泰國或緬甸挑一個地方，「簽生死狀，條件你來開，如果你要接戰，你所有的條件我們答應，陳之漢，不要躲在台灣，來，打一場」，不過該名統促黨成員也強調，不是跟他打，他是幫另一位身高180公分，體重80公斤得不明人士下戰帖。

日前因不滿行政院長蘇貞昌的「掃把應戰」說，張安樂抬棺率眾衝立法院抗議，批評蘇貞昌煽動戰爭，「要死你們先死」，沒想到自己失足跌入棺材，一旁小弟趕緊護駕，連喊好幾次「保護總裁」。

館長在直播上狠酸，「太漏氣了」、「我來教您怎樣有效快速統一！」，更稱「拒跟賣國賊直播」，讓李承龍揚言要到成吉思汗門口來場「閩南語『三字經』朗誦比賽」。