韓國瑜「瑪麗亞說」惹怒菲律賓　蔡英文當和事佬化解台菲緊張

▲蔡英文教2句英文，強調台菲關係。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

高雄市長韓國瑜針對業者提議從菲律賓引進英語人才，脫口一句「瑪麗亞怎麼變老師？」引發爭議，甚至連菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處代表巴納佑(Angelito Banayo)也表達遺憾，逼著韓國瑜道歉。對此，總統蔡英文9日晚間再次化身「蔡教授」，在臉書指導2句英文，也緊扣台菲之間的「新南向政策」，扮演起和事佬的角色。

由於韓國瑜要推動雙語教育政策，有業者提議引進菲律賓英語人才，他卻脫口而出「瑪麗亞怎麼變老師？」引起高度爭議，被認為有歧視味道；連菲律賓駐台代表巴納佑都致函表達遺憾，直言菲律賓是世界第四大英語使用國，全國有92%人第二語言是英語，認為韓國瑜以「瑪麗亞」稱呼菲律賓人，對外國移工有負面意涵。

巴納佑在信中進一步指出，菲律賓政府極力保護在海外工作人民的尊嚴和貢獻，不讓他們受到未經深思熟慮且不應該存在的標籤化傷害，「在繼續支持高雄市府的同時，也希望韓國瑜對此事能好好思考。」

正因為巴納佑代表菲律賓政府表達不滿，逼著韓國瑜透過高雄市府發出聲明回應，強調日前發言提到菲律賓籍人才，韓國瑜市長對於以「瑪麗亞」形容詞正式表達歉意，韓市長絕無貶抑菲律賓人民的意思，當時的口誤玩笑話。

對此，蔡英文在深夜再度化身「蔡教授」，在臉書上指導兩個英文句子，主題則是攸關台菲之間的「新南向政策」（The New Southbound Policy）。首先是，「The Philippines is a key partner under our New Southbound Policy, and in 2018 the number of people flying from the Philippines to Taiwan hit 419,105, an increase of 44% from the previous year.」

蔡英文指出，菲律賓是台灣推動新南向政策的重點國家，並且強調2018年以來，菲律賓到台灣的旅客人數，較前一年成長了44%，達到419,105人次。

接著第二句，「The New Southbound Policy increases Taiwan’s trade and cultural exchanges with the targeted countries.」蔡英文強調，新南向政策增加台灣和新南向國家的經貿與文化交流。

最後蔡英文說，菲律賓是新南向國家中，距離台灣最近的鄰居，並推薦大家試試看halo halo冰和turon（炸香蕉春捲）等道地菲律賓美食。有意透過此貼文，在韓國瑜造成台菲尷尬關係之下的和事佬角色。

▼ 高雄市長韓國瑜惹怒菲律賓政府。（圖／記者洪正達攝）

