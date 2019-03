韓國瑜「瑪麗亞說」惹怒菲律賓　蔡英文當和事佬化解台菲緊張

▲蔡英文教2句英文,強調台菲關係。(圖/蔡英文臉書)



記者陶本和/台北報導

高雄市長韓國瑜針對業者提議從菲律賓引進英語人才,脫口一句「瑪麗亞怎麼變老師?」引發爭議,甚至連菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處代表巴納佑(Angelito Banayo)也表達遺憾,逼著韓國瑜道歉。對此,總統蔡英文9日晚間再次化身「蔡教授」,在臉書指導2句英文,也緊扣台菲之間的「新南向政策」,扮演起和事佬的角色。

由於韓國瑜要推動雙語教育政策,有業者提議引進菲律賓英語人才,他卻脫口而出「瑪麗亞怎麼變老師?」引起高度爭議,被認為有歧視味道;連菲律賓駐台代表巴納佑都致函表達遺憾,直言菲律賓是世界第四大英語使用國,全國有92%人第二語言是英語,認為韓國瑜以「瑪麗亞」稱呼菲律賓人,對外國移工有負面意涵。

巴納佑在信中進一步指出,菲律賓政府極力保護在海外工作人民的尊嚴和貢獻,不讓他們受到未經深思熟慮且不應該存在的標籤化傷害,「在繼續支持高雄市府的同時,也希望韓國瑜對此事能好好思考。」

正因為巴納佑代表菲律賓政府表達不滿,逼著韓國瑜透過高雄市府發出聲明回應,強調日前發言提到菲律賓籍人才,韓國瑜市長對於以「瑪麗亞」形容詞正式表達歉意,韓市長絕無貶抑菲律賓人民的意思,當時的口誤玩笑話。

對此,蔡英文在深夜再度化身「蔡教授」,在臉書上指導兩個英文句子,主題則是攸關台菲之間的「新南向政策」(The New Southbound Policy)。首先是,「The Philippines is a key partner under our New Southbound Policy, and in 2018 the number of people flying from the Philippines to Taiwan hit 419,105, an increase of 44% from the previous year.」

蔡英文指出,菲律賓是台灣推動新南向政策的重點國家,並且強調2018年以來,菲律賓到台灣的旅客人數,較前一年成長了44%,達到419,105人次。

接著第二句,「The New Southbound Policy increases Taiwan’s trade and cultural exchanges with the targeted countries.」蔡英文強調,新南向政策增加台灣和新南向國家的經貿與文化交流。

最後蔡英文說,菲律賓是新南向國家中,距離台灣最近的鄰居,並推薦大家試試看halo halo冰和turon(炸香蕉春捲)等道地菲律賓美食。有意透過此貼文,在韓國瑜造成台菲尷尬關係之下的和事佬角色。

▼ 高雄市長韓國瑜惹怒菲律賓政府。(圖/記者洪正達攝)