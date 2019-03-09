桃園婦女節「Women一起愛自己」園遊會　新住民美食受歡迎

▲桃園婦女節舉辦「Women一起愛自己」園遊會。（圖／彭慧婉提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「Women一起愛自己，就是要吃喝玩樂+保健按摩！」2019桃園婦女節「Women一起愛自己」園遊會活動，9日在桃園區陽明公園管理中心舉行。除了有趣味十足的闖關活動及DIY指甲彩繪及BMI體脂測量體驗，還有婦女團體準備特色美食，摸彩等活動。活動中又以新住民美食攤及保健按摩最受歡迎。

社會局長王安邦指出，桃園市婦女政策目標是落實「性別友善、性別平權、保護母性、培養女力」四大理念，今天婦女節的活動主題為「Women一起愛自己」，由於，桃園是多元族群社會，新移民家庭也相當多，因此活動中也邀請許多新住民姐妹參加，除提供新住民美食並進行有關新住民政策宣導。

▲新住民美食▼保健按摩最受歡迎。（圖／彭慧婉提供）

鳳凰獅子會創會長黃簡美桂帶領獅友出席活動，對於市府為推展桃園市女性寵愛自己，以達提升其內外在身心健康之目標，特以「Women一起愛自己」為主題，規劃婦女節系列活動，表示肯定。

社會局說，下週六(3月16日)將於中壢藝術館規劃名人講座，邀請女人我最大的柳燕老師，分享美妝趨勢以及女性保養的訣竅；也邀請號稱職場女強人的林書煒小姐，分享職場生涯及心路歷程。