輪轉你我公益健走暨園遊會　捐助腦麻脊傷弱勢

▲輪轉你我公益健走暨公益園遊會活動，遊園券總金額之10％及公益義賣商品金額，將捐贈於社團法人台南市腦性麻痺之友協會及台南市脊髓損傷者協會。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

由台灣農特精品跨岸交流協會主辦「2019輪轉你我公益健走暨公益園遊會」活動，將於1月13日早上8時至下午5時於台南市南區喜樹路340巷旁空地舉辦，購買遊園券總金額之10％及公益義賣商品金額，將捐贈於社團法人台南市腦性麻痺之友協會及台南市脊髓損傷者協會。



台灣農特精品跨岸交流協會理事長陳興隆表示在世界的角落裡，有許多身障者雖以輪椅代替雙腳，但外出行動不便，卻嚮往著展翅翱翔，我們希望藉由辦理健走活動能讓身心障礙者及社會大眾一起走出戶外，在共同參與下更了解身心障礙者的不便，從中落實愛的精神，拉近彼此的距離，並呼籲民眾對身障者的友善關懷。

這場公益健走活動13日上午8時報到，路程約3.2K，完賽後讓參加者「有呷擱有抓」，主辦單位備有豐富的完賽禮，有關廟麵、米、牙膏牙刷組、百通關軟膏、賓士便條紙、摸彩卷。現場舉辦摸彩活動辦法是凡參加公益健走及購買園遊卷者即贈摸彩卷，就有機會把大獎帶回家，高級獎品包含高級自行車、馬神安全帽、高級鍋具、專業型運動束膝帶等大獎通通讓民眾帶回家。

台灣農特精品跨岸交流協會也致力推廣健康生活，邀請民眾體驗健走的樂趣與益處外，現場還有乳房檢查、身體能量檢查、牙齒檢查、全口假牙補助推廣以及邀請疼痛科醫師現場讓民眾免費諮詢職業傷害造成肌肉神經疼痛相關問題，公益園遊會的贊助商也會設置多樣化的活動攤位等闖關活動，用行動響應健康生活理念。讓我們一同邁走出健康、走出幸福！

台南市議員呂維胤表示經由愛心公益園遊會及健走活動，讓愛不孤單。邀請家人作伙來健行，鄉親逗陣做公益，發揮大家的力量，在冬季中注入一股暖流，增進親情家人的幸福交流，透過健走促進健康並培養與大自然的多元連結，使得愛心公益園遊會更具意義！