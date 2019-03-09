債務糾紛引發槍擊　警匪追緝30公里火速破案　

▲徐姓男子等人涉嫌因債務糾紛，持槍押被害人，並開槍搶走計程車逃逸，被警方追捕查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區新建路3月8日下午4時許，發生一件槍擊案，犯嫌開槍後，夥同其他3名犯嫌，強行開走被害人計程車逃逸，警方獲報後，一路追緝30公里，搶嫌還開車衝撞警方，但在七股區國聖燈塔附近，被警方壓制逮捕4嫌，並起獲槍枝和毒品，槍擊案於案發1小時內迅速逮獲嫌犯，展現強力偵防破案能力。

根據警方調查，44歲徐嫌、25歲謝嫌、37歲吳女、46歲林嫌，疑似與被害人53歲郭姓計程車司機有金錢糾紛，約在南區中華西路見面談判，4名犯嫌上計程車後，謝嫌就持槍挾持郭姓司機，郭男暗中通知友人前往營救，謝嫌要求郭從中華西路開車至南區新建路附近時，謝嫌見被害人友人到場後，馬上開了一槍未擊中，郭男趁隙下車逃竄，徐嫌馬上強行開計程車逃逸。

警方根據被害人提供之計程車車號、特徵，追緝逃逸之計程車，警匪一路追至七股區國聖燈塔逮人，期間犯嫌還駕車衝撞警車，但犯嫌跟警方無人受傷。現場取出手槍1把、西瓜刀2支、子彈5顆、安非他命2包（毛重1.8公克）、海洛因2包（毛重8.12公克），全案依槍砲、毒品、妨害自由等罪嫌偵辦中。台南市警局黃光榮警政監獲報，立即頒發破案茶慰勤。

警六分局強調，為淨化社區治安，給民眾安居樂業的生活環境，任何破壞平穩治安的亂源，諸如槍枝、毒品、聚眾鬥毆、酒後鬧事等，警方一定全力掃蕩，不打折扣、也絕不妥協！