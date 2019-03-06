反對妙禪搞排場、接受供養　妙天：我們都是人

圖、文／鏡周刊

「妙禪要弟子見到他就跪下來，我認為這是降伏，他以前在我身邊就跟我講這叫臣服，我說不要這樣，但他出去後就這樣，他講什麼就要弟子聽他的，有些信徒很快見到他，有些要一個月。」妙天不客氣地說，這就叫洗腦。

妙天還強調：「我很反對妙禪搞排場、接受信眾供養、坐名車或叫弟子跪拜，我認為我們都是人，像我就不敢講我成佛，我只敢講我證道。

對於妙禪說已經成佛，妙天笑說，其實有沒有成佛，看身體就知道，成佛的思想要海闊天空，行為舉止還要被檢驗，「像是人家送我車子，我都不要，我自己有能力買得起車，也沒有必要坐那麼豪華的車。」

妙天與信徒講道修佛時，信眾沒有統一服裝，也不見跪拜場面，不過，反觀妙禪信眾身穿紫色上衣，見到妙禪現身時還跪拜在地，二者截然不同。

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現年84歲的妙天，媒體記者出身，曾在高雄、屏東等地為正聲、復興廣播電台與台灣日報跑新聞，還曾擔任地方記者公會理事長，後來他接觸禪學，自稱宗師，宣稱得到六祖法脈真傳，創立釋迦牟尼佛救世基金會弘法。

妙天學佛成名後曾投資媒體，入主台灣藝術台，也買過台灣日報大樓，2001年他因販售新北市汐止天佛大道院納骨塔，被檢舉違建，纏訟多年，後來他與被害人和解，獲緩刑定讞。

弘法時妙天還曾推出佛幣、書籍《宇宙聖靈之光》等商品，一度被指控涉及宗教詐騙，但法院鑑定後認為，佛幣是千分之999.9的純金幣，《宇宙聖靈之光》中所拍到的佛光或智慧之光等照片非合成，最後無罪定讞。

妙天自認他的官司爭議都是遭到抹黑，因為國民黨執政時期，他經常舉辦大型宗教法會，曾有自稱總統府高層的人打電話給他，希望他只邀某位特定人士出席，別讓其他政治人物與會，被他拒絕，從此就有一連串的爭議及司法案件。後來他上法院，承審法官拿出卷宗上所附的紙條給他看，上面寫著「除惡務盡」，擺明是有高層下令要辦他。

此外，妙天5年前曾出資近5000萬元投資亞太財金顧問公司，事後他懷疑該公司拿不實財報害他血本無歸，主動提告，全案正由北檢偵辦中。



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