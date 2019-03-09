瑪麗亞風波　包正豪：韓國瑜趕緊去吃越南河粉

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

日前有業者向高雄市政府建議可從菲律賓引進英語人才，藉此推動高雄的雙語教育，高雄市長韓國瑜卻回應「這方面對台灣人心理衝擊會很大，因為瑪麗亞怎麼變老師了」此話引起外界反彈，而淡江大學蘭陽校園教授包正豪表示，「以韓國瑜這樣具社會影響力的政治人物，真的應該好好自省，從根本上去除失言的可能」、「我如果是韓國瑜就會趕緊去吃越南河粉」

包正豪今在臉書談到，韓國瑜講「瑪麗亞變老師」這句話本身帶有歧視意味無可否認，而後來解釋：「這是要克服的社會觀感」這話其實沒錯，台灣是個種族歧視很嚴重的社會。

包正豪說，這件事應該聚焦討論的是「社會歧視」，無論是否為政治人物都該有多元文化平等的概念。「以韓國瑜這樣具社會影響力的政治人物，真的應該好好自省，從根本上去除失言的可能。」他認為，所謂失言，其實根本是「不小心吐露內心實話」。

但包正豪也不解「為什麼一堆人開始討論菲律賓人的英語能力屌打台灣人的怪議題呢？」他說明，菲律賓有兩種官方語言，英語是其一，所以菲律賓人講英語，和台灣人講國語，基本上是同一碼事。

「但菲律賓人講英語和台灣人講英語，那就是兩回事啊！這個怎麼比較」包正豪表示，風馬牛不相及的事情拿出來比較，「台灣社會最需要的恐怕不是英語能力，而應該是最簡單的邏輯思維能力吧！」

文末包正豪也強調「邏輯很重要」，並說「我如果是韓國瑜就會趕緊去吃越南河粉」