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凱娣號駐點台糖量販　讓6毛小孩找到家人

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▲台南市動保處與台糖量販嘉年華購物中心合作，提供認養專車駐點場地，近4個月有6隻可愛的毛小孩，於認養會中找到疼愛他們的家人。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市動保處與台糖量販嘉年華購物中心合作，提供認養專車駐點場地，近4個月有6隻可愛的毛小孩，於認養會中找到疼愛他們的家人。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市動保處積極與各產業結合推廣認養，2018年獲台糖量販嘉年華購物中心主動邀約，提供認養專車駐點場地，並協助宣傳相關認養活動不遺餘力，2018年10月至2019年2月共已辦理6場，並有6隻可愛的毛小孩，於認養會中找到疼愛他們的家人。

台南市動保處，感謝台糖購物中心，關懷並響應流浪犬貓認養，吳名彬處長親至台糖購物中心致贈感謝狀，感謝台糖購物中心對動保處之協助，並期望能有更多產業響應流浪犬貓認養活動。

台糖量販嘉年華購物中心認養會宣導活動，於每個月第4個星期日下午2時至5時舉辦，期望藉由台糖量販嘉年華購物中心的假日人潮，廣邀民眾認養毛小孩，給予毛小孩一個溫暖的家並共同宣揚愛護動物及動物保護等觀念，除了免費的動物飼養相關諮詢及動物保護福利宣導，認養毛小孩的民眾，台糖量販嘉年華購物中心，更用心準備認養小禮物，鼓勵民眾認養，歡迎大朋友小朋友前往認養及參觀。

台南市動保處表示，毛小孩是城市的一份子，期藉由人潮聚集的活動場地，除了可以幫毛小孩找到溫暖的家，還可以與市民面對面互動，藉此了解本市各項動物保護施政方針，並呼籲民眾做個有責任的飼主及友善動物的市民。

除了認養會活動外，動物之家善化站（台南市善化區東昌里東勢寮1~19號）與灣裡站（台南市南區省躬里萬年路580巷92號）於開放參觀時間（星期二至星期六上午9時至12時；下午1時30分至4時30分）亦歡迎民眾前往參觀與認養流浪犬貓，幫可愛的動物們盡份心力，找個溫暖的家，同時也歡迎對動物保護有興趣的夥伴，一起加入動物保護志工行列，心動專線06-296-4439！

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關鍵字：凱娣號,駐點,台糖量販,毛小孩

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