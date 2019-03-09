家族恐怖詛咒？新竹窮丈夫毀入贅誓　三代長子「離奇死光」求祖先化解

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「入贅」是早期社會的一種婚姻制度，通常由缺乏男嗣的富有家庭對外招贅，讓男性成為女方家庭的成員。但不同於一般結婚儀式風光舉辦，入贅通常都低調進行，有著誕下第一個男丁必須從母姓的不成文傳統，甚至傳說違背入贅誓會被詛咒。不過根據內政部2017年統計，全台僅2195名男姓「冠妻姓」，其實已經相當少見。

在傳統父系社會中，一般是男方經濟能力較差，女方富裕又沒有兄弟才會進行招贅，所以社會上一般輕視贅婿，認為這種男子無力謀生。台灣早期戶口名簿都會特別註明是贅夫或贅婚，但自民國87年廢除招贅婚制度後，現在入贅的人已經少之又少。

事實上，入贅在不同的地區有著不同風俗，在中國大陸又俗稱「倒插門」、「上門女婿」，有些會規定子女必須全從母姓，或僅留一名子女從父姓，但也有的地方比較寬鬆，只要第一個兒子從母姓即可，也就是閩南語俗稱的「抽母豬稅」（過繼母系）。

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早年，新竹一名李姓男子貧困，經人介紹入贅林家，立誓後代生出的長男都要姓林，但事後未遵守諾言，結果李家連三代長男竟有4人連續死於意外，連二房長男也難逃一劫，不幸溺斃身亡。

由於數年來連死4個長男，李家隔年又得一子，隨即召開家族會議決定姓林，希望祖先能夠化解詛咒，結果此事在2006年登上媒體版面，一度引發地方討論。

有民俗專家認為，當初若在神明及祖先面前證婚立誓，沒做到約定會讓家運不順，也難以得到平靜。不過，民間信仰信者恆信，倒是現今法律上已無入贅制度，冠夫姓、妻姓的比例也越來越少，或許在不久後的未來會走入歷史。