保時捷哥士林鬼切鑽縫　彎一半剎停！5秒遭「公車夾殺」慘爆輪

社會中心／台北報導

台北士林區8日發生一起車禍，一輛保時捷休旅車Macan S行經聯合醫院陽明院區前，準備右轉，駕駛疑似想鑽縫違規超車，彎到一半發現根本過不過去，緊急剎車停在轉彎處，慘遭一旁公車夾殺撞擊，造成輪胎擦傷毀壞，差一點就釀成事故，得付出高額維修代價。

事發於8日早上8時許，正值上班交通尖峰時期。《東森新聞》報導，這輛白色保時捷Macan S行經聯合醫院前路口，跟著大批車輛準備要右轉，疑似想要搶快通過，擠進右側縫隙，和外側的公車發生碰撞，公車車身從旁摩擦、擠壓，保時捷急剎停下不停晃動。

▲保時捷士林鬼切鑽縫，5秒遭「公車夾殺」。（圖／翻攝「天母幫」臉書、東森新聞）

據悉，事發路口路幅較寬，本來2線車道右轉後只剩下1線車道。當時保時捷發現公車從內側準備右轉，前方有個空隙，疑似要搶快超車，鑽進縫隙中，在縮減道路口雙方未保持安全距離，雖然保時捷駕駛緊急剎停，仍發生碰撞，嚇到附近住戶。

事發突然又是上班時間，導致現場一度回堵，所幸很快就被排除。警方表示，疑似因公車內輪差，以及道路縮減問題，公車轉彎之後右前車輪和保時捷左前車輪發生碰撞。幸好雙方車損都不嚴重，公車輪框有擦傷，至於保時捷則是輪胎有明顯擦痕，車體部分則是沒有受到傷害。

事實上，保時捷2018年上半年創下史上最佳銷售紀錄，有超過一半就是靠凱燕和Macan兩輛休旅大軍撐起，其中Macan S新車價317萬起，去年底才追加全新換裝的3.0L渦輪增壓V6汽油引擎，最大馬力上修至354匹，0至100公里加速僅需5.1秒，最高速達254km／h。