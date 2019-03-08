世新邀司法院廳長與導演共談《判決》　王梅英：從電影中看見自己

▲導演安哲毅則從電影人、觀影角度解析情節走向與角色情感糾結。（圖／世新大學提供）

記者崔至雲／台北報導

世新大學「廣電學產合作專題－司法與戲劇講堂」，7日於課程播放英美劇《判決》，並邀請司法院廳長王梅英以及導演安哲毅，分別以法律、戲劇專業分享觀後心得，同時也討論電影情節中信仰與生命之間的衝突性與爭議。

「我感覺在電影中看到自己的影子，法官永遠在加班，與案件為伍。」王梅英表示，此部作品想傳達給觀者的概念，並非僅是案件與判決本身，反而有更多的重點與討論是在產生判決之後，此案件對當事人的影響。

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▲司法院廳長王梅英以法律專業講解《判決》的司法內容。（圖／世新大學提供）

一如《判決》中重拾生命卻開始懷疑人生的青少年，以及當庭法官所面臨的內心糾葛，面對判決後當事人產生的心理變化，僅感到無能無力。導演安哲毅也分析這部電影特殊的情節編導，「有別於以最終判決作為結尾，這部電影把重點擺在判決之後一個法官的日常，把問題回到『人』的身上。」

▲世新大學學生專心聽講。（圖／世新大學提供）

同時，安哲毅也表示：「法院處理的是法律、並非道德。」他指出社會大眾傾向法律能給予最後的正義，但是有太多道德層面的問題與辯論，都無法透過法律解決。除了從觀影角度分析法律，安哲毅也分享，影劇人在設計角色的作法如同法官在施行判決，編劇安排每一位角色的情節走向，但他們卻無法全面地瞭解每個角色，因此為角色的結果負責就也變得相當困難的事，然而，這對法律人來說就更加不易，因為他們面對的是社會上真正的角色，是每一個血淋淋的案例。

▲司法院廳長王梅英以及導演安哲毅，分別以法律、戲劇專業分享心得，與世新大學學生探討電影情節中信仰與生命之間的衝突性。（圖／世新大學提供）

對此，王梅英指出，法律僅是社會運作的一環，法律能解決的問題，僅有限於案件本身，由於社會對法律的過度解讀與期待，間接產生很多質疑司法能力的聲音，「但這也給了法律人很好的警惕，在面對適用法律的判決時仍要如履薄冰。」

▲世新大學副校長陳清河擔任「廣電學產合作專題－司法與戲劇講堂」講座引言人。（圖／世新大學提供）