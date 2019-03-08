「甩鞭效應」兒童斷頸癱瘓！檢方建議延長後向汽座時限

▲檢察官建議修法，延長使用後向安全座椅的時限。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

有鑑於近期發生多起車禍，雖然車上兒童依規定乘坐安全座椅，但因為「甩鞭效應」的關係，容易造成兒童頸椎受傷、甚至癱瘓！因此有檢察官PO文，建議主管機關修法，將幼童後向乘坐安全座椅的時限拉長，以避免類似悲劇再發生。

台灣司法人權進步協會理事、苗栗地檢署檢察官馮美珊解釋，「甩鞭效應」是車禍中的傷者經常出現的頸部創傷。以乘坐安全座椅的幼童為例，當車輛在行進中發生撞擊時，車身因為撞擊在極短的時間及距離下會停止，而幼童的身體因為安全座椅的安全帶鎖死的關係，會停留在座椅上，但因為慣性的關係，安全帶範圍外的頸部及頭部將會以原本或是更高的速度往前移動，但因為車身已靜止、身體又被固定在後方的座椅上，所以往前的頸部及頭部在瞬間被拋向前方後，會再劇烈地向後甩回，如此劇烈的前甩、後仰的狀況集中在頭和頸，猶如鞭子被揮動一樣的動作。

馮美珊表示，這個動作將可能嚴重損害幼童的頸椎，當然「甩鞭效應」對乘客一視同仁，不分男女老幼，皆可能會在車禍中因甩鞭效應而受有傷害，所以近年來，各大車廠在車輛的被動安全上也開始針對「甩鞭效應」做出因應，但2、3歲的幼童頸椎發育尚未完全，且幼童頭部佔身體的比重又比成年人為大，甩鞭效應可能造成的傷害遠大過成年人。

馮美珊舉出美國近期的案例，2008年的8月30日，當時1歲半、15公斤的JOEL，乘坐在後座的安全座椅上，同樣的因為車禍而傷及頸椎及肩部神經，比較幸運的是JOEL撐了過來，但等待著的是接下來數月的頸部固定器、一年後的手術及持續的復健（相關資訊可以參考http://www.joelsjourney.org）。JOEL的祖父將這件事情發表在網路上，引起了極大的迴響，美國當局終於在2011年3月21日，修改了先前於2002年提出的意見，新的意見係將幼童後向乘坐安全座椅的最低年齡改為2歲（或達到安全座椅的高度及體重限制），歐洲兒童座椅安全標準（ECE）之中，在2013年7月生效的 i-Size（Ｒ129），也提高了後向的乘坐建議到15個月。

馮美珊還舉出其他國家規定，例如德國關於幼童後向乘坐的規定是3歲，目前多數國家對於後向乘坐的建議也是朝向4歲甚至是到達無法後向的程度（身高、體重）再改為前向，這些法規或建議的考量，其實就是希望盡量延長幼童後向乘坐安全座椅的時間，等待幼童頸部盡量發育後再改為前向乘坐，以避免在頸椎尚未發育完成前，遭受嚴重的傷害。

馮美珊再點出我國於2001年5月29日公布的「小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法」，截至2017年3月31日歷經4次修正，其中第4條第1項第1款的規定依舊是「年齡在一歲以下或體重未達十公斤者，應安置於車輛後座之嬰兒用臥床或後向幼童用座椅，予以束縛或定位」，這個規定跟美國於2002年所發布的建議內容大致相同，但跟上面提到的國外最新的建議明顯存在落差，國外的月亮不見得比較圓，但人家為了減少不幸的嚴重意外已經做出了改變，我們應該如何做？最後簡單的總結，小朋友交通安全的最低安全標準其實不需要等待法律來規定，父母自己就可以先實施。

最後，除了作出修法建議以外，馮美珊還呼籲，家長未依規定讓小孩乘坐安全座椅，可能會涉及過失傷害、過失致死罪嫌！各位家長，務必要注意！

