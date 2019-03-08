　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

「甩鞭效應」兒童斷頸癱瘓！檢方建議延長後向汽座時限

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼ ▲▼嬰兒,新生兒,出生率,少子化,生育補助,兒童安全座椅。新logo（圖／記者李毓康攝）

▲檢察官建議修法，延長使用後向安全座椅的時限。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

有鑑於近期發生多起車禍，雖然車上兒童依規定乘坐安全座椅，但因為「甩鞭效應」的關係，容易造成兒童頸椎受傷、甚至癱瘓！因此有檢察官PO文，建議主管機關修法，將幼童後向乘坐安全座椅的時限拉長，以避免類似悲劇再發生。

台灣司法人權進步協會理事、苗栗地檢署檢察官馮美珊解釋，「甩鞭效應」是車禍中的傷者經常出現的頸部創傷。以乘坐安全座椅的幼童為例，當車輛在行進中發生撞擊時，車身因為撞擊在極短的時間及距離下會停止，而幼童的身體因為安全座椅的安全帶鎖死的關係，會停留在座椅上，但因為慣性的關係，安全帶範圍外的頸部及頭部將會以原本或是更高的速度往前移動，但因為車身已靜止、身體又被固定在後方的座椅上，所以往前的頸部及頭部在瞬間被拋向前方後，會再劇烈地向後甩回，如此劇烈的前甩、後仰的狀況集中在頭和頸，猶如鞭子被揮動一樣的動作。

馮美珊表示，這個動作將可能嚴重損害幼童的頸椎，當然「甩鞭效應」對乘客一視同仁，不分男女老幼，皆可能會在車禍中因甩鞭效應而受有傷害，所以近年來，各大車廠在車輛的被動安全上也開始針對「甩鞭效應」做出因應，但2、3歲的幼童頸椎發育尚未完全，且幼童頭部佔身體的比重又比成年人為大，甩鞭效應可能造成的傷害遠大過成年人。

馮美珊舉出美國近期的案例，2008年的8月30日，當時1歲半、15公斤的JOEL，乘坐在後座的安全座椅上，同樣的因為車禍而傷及頸椎及肩部神經，比較幸運的是JOEL撐了過來，但等待著的是接下來數月的頸部固定器、一年後的手術及持續的復健（相關資訊可以參考http://www.joelsjourney.org）。JOEL的祖父將這件事情發表在網路上，引起了極大的迴響，美國當局終於在2011年3月21日，修改了先前於2002年提出的意見，新的意見係將幼童後向乘坐安全座椅的最低年齡改為2歲（或達到安全座椅的高度及體重限制），歐洲兒童座椅安全標準（ECE）之中，在2013年7月生效的 i-Size（Ｒ129），也提高了後向的乘坐建議到15個月。

馮美珊還舉出其他國家規定，例如德國關於幼童後向乘坐的規定是3歲，目前多數國家對於後向乘坐的建議也是朝向4歲甚至是到達無法後向的程度（身高、體重）再改為前向，這些法規或建議的考量，其實就是希望盡量延長幼童後向乘坐安全座椅的時間，等待幼童頸部盡量發育後再改為前向乘坐，以避免在頸椎尚未發育完成前，遭受嚴重的傷害。

馮美珊再點出我國於2001年5月29日公布的「小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法」，截至2017年3月31日歷經4次修正，其中第4條第1項第1款的規定依舊是「年齡在一歲以下或體重未達十公斤者，應安置於車輛後座之嬰兒用臥床或後向幼童用座椅，予以束縛或定位」，這個規定跟美國於2002年所發布的建議內容大致相同，但跟上面提到的國外最新的建議明顯存在落差，國外的月亮不見得比較圓，但人家為了減少不幸的嚴重意外已經做出了改變，我們應該如何做？最後簡單的總結，小朋友交通安全的最低安全標準其實不需要等待法律來規定，父母自己就可以先實施。

最後，除了作出修法建議以外，馮美珊還呼籲，家長未依規定讓小孩乘坐安全座椅，可能會涉及過失傷害、過失致死罪嫌！各位家長，務必要注意！
 

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：3/23（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：尹章中（立法院公報處處長）
講題：文化創意與產業升級
ET快訊
轉帳手續費4/1起調降！500元以下每天一次免手續費
崩壞「神級男友」1年後變這樣！「帥穿白襯衫」超陽光
難忘「一夜情」想再一次　壯男偷拍性愛片逼正妹玩4P

關鍵字：法律,人權,台灣司法人權進步協會,甩鞭效應,檢察官,安全座椅,修法,後向

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

車禍能救命！小孩坐安全座椅「6點建議」最佳位置曝光

網售400元兒童安全座椅你敢用？撞擊實測「小孩噴飛車外」

車禍沒坐安全椅！汐止4歲女童「幾乎腦死」　母自責PO文集氣求奇蹟

「甩鞭效應」兒童斷頸癱瘓！檢方建議延長後向汽座時限

謝碧珠／兒虐零容忍　守護兒少不能只是加重罰則

吳景欽／測謊測出了真相還是謊言？

涉貪議員解禁遭駁　法界讚賞高院法官勇於擔責

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！

人工受孕、試管嬰兒都失敗...　夫妻求子5年成功產子全紀錄

為了30元...召20人到校外起衝突 國中屁孩深夜談判大亂鬥4送醫

任容萱見185cm帥男模開車一舉動　被電到害羞：好man喔！

張軒睿奶奶突然病逝　Selina淚崩：最終又跟他錯過了！

Selina揭和張軒睿10歲代溝　「認識你真好～」沒聽過好傻眼

「甩鞭效應」兒童斷頸癱瘓！檢方建議延長後向汽座時限

謝碧珠／兒虐零容忍　守護兒少不能只是加重罰則

吳景欽／測謊測出了真相還是謊言？

涉貪議員解禁遭駁　法界讚賞高院法官勇於擔責

莎莎和他當街扯髮扭打「尖叫聲不斷」　浩子求援：誰來幫一下？

愛犬過世夢到菩薩旁多2隻小狗！　叔公撿到牠甜回：小黃回來了

5歲女童遭堂伯塞情趣用品、逼口交　向母親求救遭斥：別亂講

74歲貧父賣房賣咖啡　供2女美國留學：她們10多年不曾回來...

陸之駿／王金平能突破「年輕世代」的難關嗎？

吃飯飯好不好？柴妹大聲說「好～」　媽要牠小聲一點最後萌翻

陸2月貿易順差41億　較去年同期衰退87.2％

「長大以後，我要…」　看台灣動畫《幸福路上》拾回兒時的夢想

2020總統大選不綁公投？　學者看法分歧

日職／岸孝之壓制阪神虎　先發5局失1分奪勝投

法律熱門新聞

甩鞭效應斷頸癱瘓　檢方建議修法

汪小菲大S婚姻觸礁？汪小菲喊告

謝碧珠／防兒虐不能只是加重罰則

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

私處滴蠟性侵　心靈狼師二審判刑

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

桃機補助案　張國政無罪確定

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

涉貪議員解禁遭駁　法界讚賞高院..

吳景欽／測謊報告會說謊？

林俊宏／測謊不得作為證據

騎單車酒測超標　法界：罰300..

金孟華／污點證人致命的吸引力？

林俊宏／錯誤指認毀人一生

更多熱門

相關新聞

世新情殺案　判刑6年定讞

世新大學英文系陳姓大三男學生纏戀石姓學妹5年不成，2年前竟持水果刀在校園砍殺學妹3刀，震驚社會。陳男行兇後遭捕，雖不斷辯稱自己具有精神障礙，但仍被檢方依殺人未遂罪嫌起訴，一審將陳男判刑5年6月，二審改加重判刑6年。案經上訴第三審，最高法院8日駁回上訴定讞。

教師法修法　教團批教部踐踏專業

基泰老董搞曖昧　董娘獲償60萬確定

虐童處死刑！蔡清祥：非故意殺童，刑責不同

許志堅貪汙案　判刑10年定讞

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵

絕美女醫師仙氣逼人　台大實習捕獲柯P

國中妹「核彈腹痛」醫：有頭！結局綠爆

白富美「零用錢460萬」　媽媽還送她一條街

快訊／郭宗坤轉加護病房！最新病情曝光

婆婆不准她生「時辰未到會剋夫」

罹癌阿伯服大麻油2個月　腫瘤縮小

高雄舞廳臨檢　奶奶級小姐求饒：孫子會看到

夫買大麻救癌妻　開庭淚懺惹哭法官

閨蜜暖陪愛紗出國散心

摩鐵內三度拉K！女痙攣暴斃像中邪

1元「福田水餃」回高雄4個月熄燈

護理師賺錢供讀書！他考上律師秒睡同業

高鐵男女56秒離奇鑽外套　乘客全驚呆

更多

最夯影音

更多

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面