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春季早收百香果有利基　高雄區改良場教農友如何做

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▲▼高雄區農改場,百香果,觀摩 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲高屏地區冬季乾燥配合溫網室栽培可大幅降低病蟲害發生，減少防治資材使用。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同

記者陳崑福／屏東報導

錯開產季、春收百香果利基大，高雄區農業改良場將於3月12日於該場農業推廣大樓舉辦「高屏地區春季早收百香果栽培觀摩會」，活動有技術講習及田間觀摩，歡迎農友參加。

▲▼高雄區農改場,百香果,觀摩 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲百香果利用燈照進行產期調節，可提早至2-6月採收。

高雄區改良場開發高屏地區春季早收百香果栽培技術，利用南臺灣冬季溫暖、少雨的天候優勢，加上產期調節技術，可在2月至6月供應春季百香果，與南投主產區7至翌年1月的產期錯開，提供產業新利基。

場長戴順發說，臺灣百香果栽培面積約為682公頃，七成以上栽種於南投埔里地區，為配合生產專區防疫栽培模式，目前南投百香果主要供貨時間限定於每年7月至翌年1月。高屏地區冬季較中部溫暖，高雄場研發利用設施及燈照調節產期，可於2月開始生產早春百香果，產期可延續至6月，正好填補南投主產區產季的空窗期。

另高屏地區冬季少雨，果實較不易感染疫病，搭配防蟲設施栽培又可大幅減少果實蠅等蟲害侵擾，加上於非颱風季節生產，亦可避免嚴重風害及雨害所造成之災損。因此，高屏地區具備穩定生產安全優質早春百香果得天獨厚的條件，若有相關技術的研發投入與知識傳遞，有機會成為南臺灣一項新興產業。

目前農委會正推動設施型農業5年計畫，預計推動2,000公頃強固型溫網室投入各式蔬果生產，相信百香果將可提供農友溫網室栽培更多元的選擇。有關高屏地區百香果生產相關技術諮詢，可洽高雄區農業改良場果樹研究室(08-7746740)。

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關鍵字：高雄區農改場,百香果,觀摩

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