▲ 台電第二核能發電廠獎助學金，即起受理申請。（圖／台電核二廠提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台電公司第二核能發電廠8日表示，「促進電力發展營運協助金獎助學金」即日起受理申請，4月10日截止，凡學生設籍於新北市萬里區、金山區，且至申請截止日持續滿一年以上，歡迎符合資格者的學生皆可申請。預計將發出338萬元。

第二核能發電廠表示，獎助學金申請分為3組，低收入戶身心障礙組：區分為低收入戶組與身心障礙組。才藝優秀組：區分為個人組與團體組。學業優秀組：區分為國小、國中組（本組統一由學校推薦）、高中高職組、大專院校組、研究所組（不含博士班）。即日起可就近向萬里區公所、金山區公所、萬里漁會、金山漁會、金山農會及核二廠大門口換證櫃台等處，免費索取申請書表。

核二廠公關課長呂世義表示，「促進電力發展營運協助金獎助學金」至今已歷經30個年頭，累計歷年所發放的獎助學金，約有1億1千1百餘萬元，嘉惠電廠周邊地區青年學子逾3萬人次。

呂世義說，台電設置「促進電力發展營運協助金獎學金」，由促進電力發展營運協助金項下支付，預計將發放總金額338萬元，該獎助學金設置的目的是為了善盡企業社會責任、回饋地方、獎掖電廠周邊地區學業或才藝優秀莘莘學子努力向學，同時獎助低收入戶、身心障礙學子努力勤勉勵學。