來戰！潘恆旭：王浩宇若選立委「我奉陪！」





▲王浩宇、潘恆旭。（組合圖／ETtoday資料照、記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

綠黨桃園市議員王浩宇日前爆料，高雄市長韓國瑜「365天有300天都在喝酒」，使高雄市府在7日開記者會指控不實。高雄市觀光局長潘恆旭也在8日回擊，如果王浩宇要證明自己批韓國瑜的言論是為國為民，那就來高雄選立委，「我奉陪！」倘若王浩宇要在中壢選，那「我也會去桃園選立委」。

針對王浩宇PO出4張韓國瑜和大陸獨家授權代表採買機構「國台網」工作人員吃飯的照片，潘恆旭8日接受廣播節目專訪時表示，其實自己和王浩宇滿熟的，當時曾經覺得這個年輕人不錯，因為對方是當時唯一一個靠網路、經營《我是中壢人》粉絲團，讓自己順利當選的人，所以對他印象很深刻。

潘恆旭說，吳敦義初任國民黨主席時，就有推薦王浩宇去擔任國民黨新媒體部當主任，這不是恩將仇報，只是「人各有選擇」，因為王浩宇現在在政治上的選擇，已經跟桃園市長鄭文燦結盟，從對方最近一個星期的發文來看，只有2個主題，1個是打擊韓國瑜，1個是讚美鄭文燦。

潘恆旭認為，王浩宇想要競選中壢的立委，去罵鄭文燦並不會有票房，因為王浩宇希望爭取到民進黨禮讓，「我大膽的說，他就是想去爭取中壢，民進黨禮讓他。」基本上看王浩宇最近只有2個事情，1個是歌頌鄭文燦，1個就是打擊韓國瑜，但對方講的這些照片「在網路上都會有」，只要打「韓國瑜」，有多少照片就有多少，那個一郎餐廳，只要打「韓國瑜 一郎」就會有多少照片。

潘恆旭表示，「我覺得他（王浩宇）跟鄭文燦是肯定結盟」，但王浩宇要做一件事情，也就是，若王浩宇想證明他講這些東西都是為國為民，那他就不要講說，將來想要選中壢立委，「他可以來高雄！他如果要選，他可以來高雄跟我選阿！如果他想來高雄選，我就奉陪，我就下來跟他選」，如果王浩宇是要選中壢立委，「我就去桃園跟他選！真的！」