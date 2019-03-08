美協會稱吳釗燮「台灣外交部長」　藍委要求正名

▲洛杉磯世界事務協會（LAWAC）以「台灣外交部長」介紹外交部長吳釗燮。（圖／翻攝自LAWAC網站）



政治中心／綜合報導

國民黨立委童惠珍6日因台北車站周邊導覽圖的國籍翻譯中出現「Republic of Taiwan」，抨擊蔡政府搞台獨小動作，7日又批評洛杉磯世界事務協會（LAWAC）網站以「台灣外交部長」介紹外交部長吳釗燮。童惠珍痛批，透過一些小手段把國內的統獨對立帶到海外，對台灣有害，認為外交部應要求對方正名吳釗燮的職稱。

吳釗燮受洛杉磯世界事務協會邀請，將於11日以「台灣：美國在自由開放印太地區的恆久夥伴」為題赴美演講。而該協會在其網站貼上國旗，並以「台灣外交部長（Foreign Minister, Taiwan）」稱呼吳釗燮，引發童惠珍不滿。

據《中時電子報》報導，童惠珍表示，海外華人的最大公約數就是護照封面所標記的「Republic of China（Taiwan）」，以「Foreign Minister, Taiwan」介紹吳釗燮部長相當不妥，她痛批，「透過一些小手段把國內的政黨、藍綠、統獨對立帶到海外，只會傷害海外華人的團結一致，對台灣百害而無一利」。

童惠珍認為，大陸的海外僑胞人數已是台灣僑胞人數的倍數，中華民國外交部要先尊重自己的名字，才能要求海外華人尊重，「外交部應該正式致函要求對方，正名吳釗燮部長的職稱」。

對此，外交部僅回應，「洛杉磯世界事務協會」是無黨派色彩的非營利組織，宗旨在促進美國人民與外界交流。