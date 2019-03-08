軍媒示弱放煙幕？　裝備升級但部隊演習還要不時請示

▲解放軍演練場。（圖／中國軍網）

大陸中心／綜合報導

大陸《解放軍報》近日指出，解放軍存在演習時失誤頻傳的問題，甚至擔任攻擊的穿插分隊不時請示攻擊方向，火力連也時時上報彈藥消耗情況，結果指揮控制系統頓時滿負荷運轉，資訊處理和傳遞的速度就一下慢了下來。對此，合成營營長李興表示，露解放軍正面臨裝備不斷升級，軍人卻未能適應，能力差距不斷擴大的困境，「偵查網路連接尚未成形，訊息傳遞方式迂迴。」

▼解放軍報。（圖／《解放軍報》）

據報導，李興於去年底升任西部戰區陸軍某合成旅二營營長，剛上任便面臨營戰術演練。演習一開始，二營就使出渾身解數，先期偵察、火力突擊，而後工兵破障、步坦衝鋒，後面還有一排迫榴砲時時提供火力支援，攻勢如潮，僅用一個多小時就完成了進擊任務。

報導稱，事後研討會上，領導的一連串發問卻如冷水一般潑醒了李興：「二營長，你的合成營呢？數字化的威力體現出來了嗎？合成營的優勢又在何處？」由於偵查網路共享尚未成形，導致打開突破口後，衝在最前面的坦克分隊發現反斜面目標，這一信息卻沒法直接傳給緊隨身後的步戰車，而是從營指揮所裡「繞了一圈」後才下達。

報導中提到，指揮信息處理也沒達到預期效果，向縱深進攻時，李興既要指揮前沿分隊就「清剿」，還要命令縱深分隊超越攻擊。穿插分隊不時請示攻擊方向，火力連也時時上報彈藥消耗情況。指揮控制系統頓時滿負荷運轉，信息處理和傳遞的速度一下慢了下來。

李興表示，工作交接時，前任營長曾對他說，「不是名叫數字化合成營，就成為真的數字化合成營了。」他表示，合成營行之有年，數字化建設也早已進行，可「距離實戰到底還有多少差距？」「合成營編制早已運行，數字化建設也早就邁步，可距離實戰到底還有多少差距？數字化的優勢到底該怎樣體現？制勝未來的底氣又從何而來？」

▼解放軍。（圖／中國軍網）

報導也提及武器裝備不斷升級放大能力差距。四級軍士長洪道磊曾是炮兵偵察專業的「大拿」，但隨着信息化偵察車列裝，老經驗無法適用新裝備，從零起步的老洪沒有追上年輕官兵的成長步伐。去年底，曾載譽無數的洪道磊選擇退伍離開。

報導說，作戰模式加速更新折射觀念落伍，在一次演練中，某合成營面對「敵」隱蔽火力點，先後使用了迫榴炮高射界打擊、火箭筒抵近射擊等手段，效果並不理想。事後詢問「為何不呼喚空中火力支援」，地炮專業出身的火力參謀啞口無言。

據報導，某合成營首任營長王仕丹表示，「合成營代表著最精銳的戰力、數字化意味最先進的武器，強強聯手絕對不是1+1那麼簡單。」但實戰結果出來，表現卻不符合理想，「我們拿最先進裝備，卻打著過去的仗。我們的對手不是別人，是未來的自己。」

報導指出，上世紀90年代，世界上的軍事強國已開始探索數字化部隊建設，並在十幾年前就經歷了實戰檢驗，相較之下，「我軍的數字化合成營建設還面臨着漫長的征途」。文章還列舉了《三體》中「末日之戰」的例子，人類建造了空前強大的太空艦隊，自我演練中無往不勝，便開始盲目自大，卻被一枚「來自未來」的「小水滴」在幾小時內碾壓橫掃。

▼解放軍夜間作戰演習。（圖／中國軍網）

報導還說，不是配備了數字化裝備、落實了合成營編制，就意味著具備了相應的作戰能力。機械化的頭腦打不贏未來信息化的戰爭，所以「人才隊伍需要從『技術型』向『專家型』轉變，指揮員思維理念也面臨由『機械化』向『數字化』的跨越。」

報導最後點出，發生軍事變革，都是一次思想破冰、頭腦風暴，思想必須領先裝備、突破舊制，杜絕「身上背著『數字化』裝備，腦子還在想著過去的戰略」的思維慣性，加強戰術設計、注重前瞻探索，讓思想、裝備與戰術形成共鳴。「數字化」部隊建設如同萬米長跑，雖然距離遙遠，每一步卻都關係勝負，