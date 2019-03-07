幫BMW補刮痕反被罵雞婆索賠　他拿出「菜瓜布」霸氣回擊

▲陳健中曾好心幫客人免費補刮痕，反被罵雞婆要求索賠，讓他相當無奈。

圖文／鏡週刊

「台灣出產什麼？奧客啊！」陳健中開玩笑說著。但他的店也真的出現不少怪怪的客人。沒問題找問題的可以笑笑送他離開，不再聯絡，但遇上好心被雷親的案例著實讓人無語。

3年前店剛轉型，一台BMW上門洗車打蠟，陳健中發現引擎蓋上有被菜瓜布刷過的痕跡，「我免費幫客人修復刮痕，車主來取車我還驕傲地告訴車主痕跡已經修復到看不出來，沒想到車主很生氣，說我們幹嘛那麼雞婆。」

請繼續往下閱讀...

車主說那是在其他家汽車美容時被刮傷的，本來要叫店家賠5,000元，結果因為陳健中幫他修復到看不出來，無法要求賠償。「我告訴車主既然刮傷不見了，是不是也不用為難店家了，或許他們也不是故意的。」沒想到對方堅持要陳健中賠他5,000元。

雙方談不攏，個性直接的陳健中，霸氣拿起菜瓜布在他的引擎蓋上一抹，把刮傷還回去。車主愣了幾分鐘，態度大轉變，連忙道歉表示不用賠，拜託陳健中再幫忙修復一次。

2次修復完成，車主又玩川劇變臉，大罵他機車，嗆聲再也不會上門光顧，打蠟的錢沒付就開車落跑，氣到陳健中上網貼文問：「我真的很機車嗎？」後來車主疑似看見貼文才回去付清款項。

遇到那麼多怪咖、怪事，也難怪陳健中會感慨台灣奧客多。



更多鏡週刊報導

【街友成頭家番外篇】店內掛設的辣模照 竟是老闆娘

【街友成頭家番外篇】輪胎都拆下來洗 他不怕龜毛客只怕客付不起

【街友成頭家番外篇】名車太誘人 工程師棄百萬年薪搶當員工