台灣燈會「一字餡」肉包漏氣　鹿港「阿振肉包」跳出來捍衛名聲

▲鹿港肉包就是滿滿肉餡。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

日前有民眾到台灣燈會，買到「一字餡」的鹿港肉包，讓許多喜愛鹿港肉包的消費者大失所望，為了正港正宗鹿港肉包的美食名聲，今天「阿振肉包」業者鄭永豐與鹿港鎮長許志宏，站在店前大口咬下「滿滿肉餡」的肉包，強調要吃真正霸氣的鹿港肉包，就要捍衛「我鹿港我驕傲」的名聲。

▲鹿港鎮長許志宏（右）捍衛「我鹿港我驕傲」的名聲，在阿振肉包店前咬下肉包滿滿肉餡。（圖／記者唐詠絮攝）

今年在屏東舉辦的台灣燈會被譽為史上辦得最成功的燈會，但有民眾在臉書社團《爆廢公社》指出，在燈會現場買了「鹿港肉包」，咬了一口才發現，肉餡寬度大概不到1公分，還以為是買到了饅頭，也引發網友議論，但有在地鹿港網友說，真正的鹿港肉包一定是「皮香肉餡多」，肉汁溢在嘴裡的香味，是讓人一吃就忘不了的好滋味。

許志宏為了讓「我鹿港我驕傲」的鹿港肉包「肉餡滿滿」，不讓消費者霧煞煞分不清楚，許志宏說「肉包每家味道都不同，但要吃全天下最棒的肉包子，也只能在鹿港吃得到，」強調鹿港的肉包，不只是肉多餡多，最重要的是非常好吃。

▲阿振肉包深受消費者喜愛。（圖／記者唐詠絮攝）

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