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澳門政府設飲水機鼓勵減塑　4月推動塑膠袋收費

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▲▼ 塑膠袋,購物袋,超市購物袋 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 塑膠袋,購物袋,超市購物袋 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

大陸中心／綜合報導

澳門中區社區諮詢委員會6日上午舉行本年度第3次平常會議，副召集人徐達明表示，政府已推動相關政策進行減塑，「備受關注的塑料袋徵費法案，會爭取在4月交特區立法會審議。」

徐達明說，委員們認為源頭減塑是相關工作的核心，希望特區政府帶頭發起，他對此提到，政府已推行相關政策來應對，「近年來，許多公共設施，如休息區、公園等地，都開始設立飲水機。」

他說到，除公共設施設立飲水機外，許多大型活動也有提供飲水機，「像2018年的公益金百萬行、澳門美食節等。日後在更多公共區域增設飲水機，減塑效果會更理想。」

會議副召集人張淑玲說，澳門居民平均每人每日使用2.2個塑膠袋，全澳居民一年約使用4.5億個，「但塑膠袋使用時間短，過於浪費，又不環保，促請特區政府加快塑膠袋收費立法工作。」

他談到，對於相關法案有望4月交特區立法會審議，委員均表示認同，並支持從源頭上禁止不可分解塑膠袋進入澳門。對此，特區政府表示，「會展開研究，但塑膠袋收費多少還要討論。」

▲環保袋。（圖／各品牌提供）

▲環保袋。（圖／各品牌提供）

委員安東尼奧提到，希望通過立法，明訂相關配套措施，有續執行計畫，「相信向市民收費或培養市民回收習慣，尤其鼓勵使用環保袋，會有實效。」他建議，在澳門中區、北區及離島設立固體廢料回收廠、擴充現有回收點容量，提高回收點能力。

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關鍵字：塑膠袋,塑膠,環保,環保袋,回收,澳門

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