無名翁持竹掃把默默清排水口　感恩善舉網封「人間菩薩」

記者陳凱力／新竹報導

近連幾日冷氣團發威，各地皆是潮濕陰雨的天氣，也因此造成交通阻塞情形更嚴重。新竹市與竹北往來銜接的經國大橋更是每逢尖峰時段必塞，6日下午有民眾行經此處時，以行車紀錄器錄下一名老翁騎著機車，停在橋邊以步行方式拿著竹掃把將阻塞的排水口一一清除，老翁的行動也讓各用路人覺得溫暖，網友們更以「人間菩薩」來讚揚老翁。

▲邱君豪說，自己原本以為老翁因機車沒油才將機車停在路旁，未料再往前開，竟然看見老翁頂著14度濕冷難耐的低溫，拿著竹掃把慢慢的掃水。（圖／網友邱君豪提供，下同）

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網友邱君豪6日下午3時許開車行經新竹市往竹北方向經國大橋，當時的經國大橋非尖峰時段，因此路況暢通無阻，只是稍早的一場雨卻引起橋面上多處排水口淤塞積水。邱君豪的行車紀錄器卻拍下一名老翁手持竹掃帚、身穿深色外套、頭上戴了頂帽子，在將機車停在經國大橋機車道旁，以步行的方式邊走邊將排水口阻塞積水的地方做清理。

邱君豪說，自己原本以為老翁因機車沒油才將機車停在路旁，未料再往前開，竟然看見老翁頂著14度濕冷難耐的低溫，拿著竹掃把慢慢的掃水，由於經國大橋外側屬於機車專用道，若是路面積水嚴重，有可能導致騎士打滑甚至將水濺至旁人，老翁暖心的舉動也讓他覺得非常感動。網友們看見老翁默默行善的義舉，也表示「老翁是人間菩薩」紛紛對這為無名英雄表示感謝。