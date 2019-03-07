2020「蔡鄭配」？鄭文燦：沒有帶政治目標赴美交流

▲桃園市長鄭文燦訪美。（圖／桃園市政府提供）



政治中心／綜合報導

桃園市長鄭文燦帥市府團隊赴美交流，接受媒體訪問時提到，2020有沒有「蔡鄭配」的可能性，鄭文燦表示，沒有政治帶政治目標交流，盼此趟交流能為台美關係加分。

鄭文燦說，「我不是為了選總統而來，沒有帶著這樣的目地」，訪美的目地是希望為台美關係增溫、加分，讓台美距離更短，讓交流更交流常態化，強調「沒有帶著政治目地交流，可以為台美關係加分就是我的目地。」

鄭文燦2月28日至3月11日前往美國洛杉磯、華府及紐約，此次參訪定調為交流學習之旅，除了進行相關交流、宣慰僑胞及參加僑界活動為主，更希望促進桃園城市外交。

總統蔡英文2月接受CNN專訪時表態會競選連任。民進黨6日召開中常會，通過2020總統提名初選選務工作日程，敲定3月18日22日初選領表跟登記，4月17日會敲定公告人選，也成立大選提名策略小組，召集人為黨主席卓榮泰出任，成員有羅文嘉、陳其邁、黃偉哲、林佳龍、鄭文燦、黃承國、陳茂松、劉維鈞等。

▲桃園市長鄭文燦拜訪戰略暨國際研究中心（CSIS）的葛來儀顧問以及前AIT理事主席，布魯金斯研究院（Brookings）的卜睿哲博士。（圖／翻攝鄭文燦臉書）