　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2020「蔡鄭配」？鄭文燦：沒有帶政治目標赴美交流

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼桃園市長鄭文燦訪美。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園市長鄭文燦訪美。（圖／桃園市政府提供）

政治中心／綜合報導

桃園市長鄭文燦帥市府團隊赴美交流，接受媒體訪問時提到，2020有沒有「蔡鄭配」的可能性，鄭文燦表示，沒有政治帶政治目標交流，盼此趟交流能為台美關係加分。

鄭文燦說，「我不是為了選總統而來，沒有帶著這樣的目地」，訪美的目地是希望為台美關係增溫、加分，讓台美距離更短，讓交流更交流常態化，強調「沒有帶著政治目地交流，可以為台美關係加分就是我的目地。」

鄭文燦2月28日至3月11日前往美國洛杉磯、華府及紐約，此次參訪定調為交流學習之旅，除了進行相關交流、宣慰僑胞及參加僑界活動為主，更希望促進桃園城市外交。

總統蔡英文2月接受CNN專訪時表態會競選連任。民進黨6日召開中常會，通過2020總統提名初選選務工作日程，敲定3月18日22日初選領表跟登記，4月17日會敲定公告人選，也成立大選提名策略小組，召集人為黨主席卓榮泰出任，成員有羅文嘉、陳其邁、黃偉哲、林佳龍、鄭文燦、黃承國、陳茂松、劉維鈞等。

▲▼桃園市長鄭文燦拜訪戰略暨國際研究中心（CSIS）的葛來儀顧問以及前AIT理事主席，布魯金斯研究院（Brookings）的卜睿哲博士。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

▲桃園市長鄭文燦拜訪戰略暨國際研究中心（CSIS）的葛來儀顧問以及前AIT理事主席，布魯金斯研究院（Brookings）的卜睿哲博士。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

ET快訊
幼稚園老師女友「我想生孩子」！他慘遭蹂躪身心崩潰

關鍵字：鄭文燦,蔡英文,2020

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「女力91分」亞洲第一！外交部小編偷酸「某國」只拿76分

不輸韓國瑜！農委會一天賣「5億元」香蕉 蘇貞昌長輩圖宣傳

2020「蔡鄭配」？鄭文燦：沒有帶政治目標赴美交流

曾剃光頭批民進黨顢頇　「台獨蔣萬安」任綠社團部主任

蘇貞昌拚治安！「特種店門口鬥毆就換掉警局長」

王金平宣布參選2020總統　詹惟中：「天時不優」一定很燒錢

「SpaceX做那麼多火箭台灣教的」　黃創夏：我們在大鵬灣試射10次

柯P輸韓朱！2020總統大選最新民調　韓國瑜若參戰「無人能敵」

國民黨總統初選太陽之爭　王金平7日宣布參選2020

爆韓國瑜天天醉！王浩宇「181字開戰」網友：他把人民的託付當屁

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

台灣2阿嬤打破疊杯世界紀錄　92歲嬤杯面磨損遭判失格...

明星們4大尷尬場面曝光！　網友看不下去....快要窒息

《炮仔聲》家雯救星出現！ 「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　 吳宗憲：隔壁房價暴漲

愷樂玩遊戲太緊張「喊出演員李ＯＯ」　 毛弟傻眼：那是她前男友！

「女力91分」亞洲第一！外交部小編偷酸「某國」只拿76分

不輸韓國瑜！農委會一天賣「5億元」香蕉 蘇貞昌長輩圖宣傳

2020「蔡鄭配」？鄭文燦：沒有帶政治目標赴美交流

曾剃光頭批民進黨顢頇　「台獨蔣萬安」任綠社團部主任

蘇貞昌拚治安！「特種店門口鬥毆就換掉警局長」

王金平宣布參選2020總統　詹惟中：「天時不優」一定很燒錢

「SpaceX做那麼多火箭台灣教的」　黃創夏：我們在大鵬灣試射10次

柯P輸韓朱！2020總統大選最新民調　韓國瑜若參戰「無人能敵」

國民黨總統初選太陽之爭　王金平7日宣布參選2020

爆韓國瑜天天醉！王浩宇「181字開戰」網友：他把人民的託付當屁

高雄長腿辣妹騎樓摔倒斷腿骨痛炸　凶器曝光竟是「綠豆湯」

拿安全帽「狠砸17歲少女臉」...壓地性侵！渣男還找朋友一起來

華為向日系供應鏈增加訂單　全因「買不到美國貨」

紅襪蝴蝶球投手吃禁藥　遭禁賽80場連2年坐球監

「女力91分」亞洲第一！外交部小編偷酸「某國」只拿76分

差點和ZICO、宋旻浩組團！韓語嘻哈入門從這2位開始聽就對了

東南科大標榜外籍生「喜歡加班、免一例一休」　副校長道歉

潮T男當車手　跑斷腿還沒領到就被抓了

小嫻被瞎爆「婚變後鏟肉15kg」！　減肥2關鍵正面回應了

千枚銅板買iPhone XR…10元丟好丟滿　正妹店員「數到厭世」成亮點

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

政治熱門新聞

王浩宇再嗆韓國瑜：他把人民的託..

韓國瑜又請假！他酸高雄選一直玩..

黃創夏：SpaceX做火箭是台..

2020總統大選最新民調　柯P..

王金平參選2020　詹惟中：天..

他爆韓國瑜中午就醉　北農前董反..

國防部加強軍備　向美購買F-1..

高嘉瑜挺郭國文　臉書先問：宵夜..

酒駕鞭刑「多死一人多一鞭」 法..

蔡清祥認定　虐童致死沒殺人故意

告三立敗訴　陳佩琪要柯文哲「以..

辦公室被打爆了　王浩宇PO文拜..

高雄包子比賽正式起跑

我向美提案增購66架F-16V..

更多熱門

相關新聞

2020總統大選最新民調　柯P輸韓、朱

2020總統大選氣氛越來越熱，國民黨總統初選提名群雄並起，繼前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋後，前立法院長王金平7日也將召開記者會，宣布正式投入2020總統大選。根據最新民調指出，國民黨最後不管是派出朱立倫還是韓國瑜，都能獲得超過4成3支持，遠高於民進黨總統參選人。

稱「韓流是民主威脅」　學者身分曝光

八德三元宮祈龜　鄭文燦準備950斤米糕龜「分福」

韓國瑜「不考量」參選2020　國民黨回應

「太陽們搶見」　韓國瑜才是最大咖？

讀者迴響

發燒話題

錦戶亮 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 陶嫚曼 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 勝利染毒 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 王令麟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩潰

波音727住20年！森林驚見巨無霸豪宅

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢竟懷上

女友需求大每周榨乾　他遭蹂躪想分手

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥胸

小鬼緊牽Debbie認了：有愛的感覺

關狗籠太久四肢變形　14歲女童遭虐慘死

四大血型性格特徵大揭露

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性情大變

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

最暖早餐店！老闆的願望逼哭網友

斯亞穿泳裝熱舞「蹦出半球」　助理不敢看

郭宗坤心臟衰竭「心室冒出血塊」：不敢告訴柯以柔

賈靜雯破尺度「性感照」為修杰楷慶生

「我兒對不起你」老父向邵庭道歉

更多

最夯影音

更多

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面