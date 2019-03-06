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桃園八德三元宮祈龜活動　鄭文燦準備950斤米糕龜「分福」

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▲桃園八德三元宮祈龜活動，市長鄭文燦今年準備950斤米糕龜「分福」。

▲桃園八德三元宮祈龜活動，市長鄭文燦今年準備950斤米糕龜「分福」。（圖／桃園市政府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

今年3月8日是農曆2月2日土地公生，桃園市八德三元宮土地公誕辰舉辦祈龜活動，已有200多年歷史，八德區公所6日表示，區所與三元宮共同辦理「2019文化薪傳八德祈龜傳統推展活動」，突破以往形式，辦理包括藝閣遶境、祭拜儀式、良福雞競賽、米糕龜DIY、祈福晚會等活動，歡迎民眾參加。

八德區公所人文課課長徐秀華6日指出，「龜」代表吉祥和長壽，「祈龜」代表分享福氣。祈龜於每年農曆2月2日舉辦，信徒會在當日許願及還願，同時每年都會製作比前一年更大的「龜」來還願。今年鄭文燦市長也準備了950斤米糕龜做敬獻，希望為桃園的市民朋友祈福。▲桃園八德三元宮祈龜活動，市長鄭文燦今年準備950斤米糕龜「分福」。

▲桃園八德三元宮祈龜活動，市長鄭文燦今年準備950斤米糕龜「分福」。（圖／桃園市政府資料照）

除了傳統的祈福儀式外，八德區公所也在7日晚間辦理藝閣遶境活動，由瑞豐國小、八德國小、廣興國小、霄裡國小、八德國中及竹霄社區發展協會扮演西遊記、媽祖、八仙過海等傳統神話角色，在藝閣車、蜈蚣陣上灑平安糖，向市民預告土地公的生日。

八德區公所表示，今年首次辦理的良福雞競賽及米糕龜DIY活動，不僅希望可以保留及傳承台灣的傳統文化，更期盼未來每一年都能以祈龜為主軸，舉辦不同的系列活動，發展成八德的專屬特色文化。

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關鍵字：桃園八德三元宮,土地公生,祈龜,鄭文燦,米糕龜分福

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