糾正核四政策「時機太巧」　監委：政治操作！

▲監委包宗和、李月德及陳慶財說明核四糾正案。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

核四議題延燒至監察院！監察院7日通過監委包宗和等人的調查報告，認定政府對核四政策變動造成資源浪費，糾正行政院與經濟部，但其實出席委員會的7位英系監委，都持反對意見，甚至還有監委批評在調查報告是政治操作。

據了解，出席財政與經濟委員會的英系監委包括王幼玲、高涌誠、陳師孟、楊芳玲、田秋菫、趙永清、蔡崇義，7位都表達不同意見，田秋菫、高涌誠、蔡崇義提出書面的不同意見書，其他人則是以口頭表示。另外，林盛豐未參與開會，但是他到下午的記者會聆聽。

王幼玲表示，調查報告只有17頁談核四封存部分，卻有55頁探討核能政策問題，「有失平衡。」她也表示，對2025年才會完全執行的政策，設想將會造成缺電、影響投資意願，預先提出糾正，超出監察權為事後權的範圍。

蔡崇義則認為，日本有發佈新管制基準，有活動斷層的話，就不能興建核電廠，依日本的標準，核四不只封存早該停建；且核四是拼裝車，卻不討論到核四的安全，最抽象的概念是核安，是無法估計的。

田秋堇原本與包宗和等委員共同調查，後來因為討論過程中有不同意見，難有共識，最後決定退出調查。田秋堇表示，核四封存原因、決策過程皆未觸及，也不談核四問題，恐怕會形同以「核四安全無疑慮」的前提調查，形成調查意見。

此外，有監委質疑，以核養綠公投發起人黃士修日前才到中選會遞交「重啟核四」、「核能減煤」公投案提案連署書，另外馬英九也要舉行「2019民間能源會議」，調查報告提出的時機太巧，簡直司馬昭之心、瓜田李下，質疑是政治操作。

監察院財政及經濟委員會通過監察委員包宗和、李月德及陳慶財提出之調查報告，三位監委召開記者會並數次強調，此調查報告不涉及核四是否重啟或核電議題，僅對於已經發生的事情提出質疑。

包宗和指出，行政院自81年核定核四興建後，數度停工、復工，工期一再展延並追加預算，歷經20餘年仍未能完工商轉，興建費用已投入高達2,833億元，自103年起封存迄今，台電公司每年在無經濟效益流入的情形下，每年平均耗費9億元於資產維護管理，核有怠失。

包宗和也質疑，新政府上任第5天，即宣布「非核家園」新能源政策，「不用評估嗎？」，因為沒有完整評估電價影響等疑慮，對民眾產生嚴重影響。

此外，包宗和、李月德及陳慶財指出，工商界對來供電穩定、電價可負擔性風險「感到憂慮」，影響投資意願，火力發電占比逐年提高，造成嚴重空氣污染等情事，核有疏失。