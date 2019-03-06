兒虐事件社工屢吃閉門羹　蔣萬安點出社工困境

▲兒虐事件頻傳。（示意圖／取自Pixabay）

政治中心／綜合報導

兒虐事件頻傳，基層社工有心無力。對此，國民黨立委蔣萬安6日在立法院社會福利及衛生環境委員會（簡稱衛環委員會）中指出，接獲很多社工反映，面對緊急狀況時，由於沒有公權力，連大門都無法進入，即便往上通報，等到警方到場可能錯失黃金時機，造成憾事發生。

蔣萬安在臉書表示，今天在衛環委員會審查「兒少權益保障法」修正草案，在社會大眾關注兒虐事件的同時，他發現最重要，也是第一線守護兒少權益的社工，由於沒有公權力，有時連大門都無法進入，即便往上通報，等待警方到場可能錯失黃金時機，造成憾事發生。

社工沒有公權力，此外，蔣萬安也點出社工目前面臨的困境，包括「低薪、高壓、沒有加班費」，還得面對「言語、肢體暴力風險」，因此，流動率非常高。

針對社工面臨「有責無權」、「有心無力」的困境，蔣萬安質詢衛福部長陳時中，除了要重視並解決社工的人身安全問題，對於低薪、沒有加班費、還有被迫回捐等問題，要拿出具體的解決方案。

蔣萬安強調，解決兒虐固然重要，但政府不要忽視社工面臨長期勞動環境不佳、職場安全風險的困境，政府應該為社工營造友善安全的職業環境，如果沒有第一線的社工，兒虐事件將不斷上演，這樣的代價與成本，終究得由社會共同承擔與面對。