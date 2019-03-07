直播／做4年就交棒　王金平今10點宣布參選2020總統

記者徐政璿／台北報導

國民黨在九合一選舉大勝，黨內天王紛紛表態角逐2020總統大選。承諾當選總統「只做一任」的前立法院長王金平7日上午10點20分在台北信義區的國際會議中心頂樓正式宣布參選，將發表30分鐘的參選演說，《ETtoday新聞雲》也將透過粉團「ETtoday筋斗雲」全程直播。

▲前立法院長王金平。（圖／記者黃克翔攝）

據了解，王金平會選在這一天宣布參選2020總統，剛好是大女兒王馨敏的生日，挑選這個日子頗有深意。除了爭取國民黨立委到場力挺，王金平辦公室前兩週就已開始聯繫黨籍立委、地方人士、百工百業代表等出席。不過，由於當天立法院委員會繁忙，多名立委日前都以還要確認行程為由，並未明確回覆。

▲王金平宣布參選2020。（圖／記者蔡浩祥攝）



「我若當選總統，只做一任4年」，王金平日前受訪時表示，4年總統任內逐一解決國家重大問題，將大環境處理妥當，就交棒給下一代，屆時高雄市長韓國瑜就很有機會一展長才，為國家服務。

▲王金平宣佈參選總統記者會選在台北國際會議中心頂樓。（圖／記者屠惠剛攝）



▲「王金平參選2020總統」大會文宣。（圖／王金平團隊提供）

根據王金平日前在臉書公布的參選2020總統競選文宣，背景以藍天白雲為底、國旗為伴，還包括由幾何線條組成橋梁的圖像，呼應日前推出的新書「橋」；此外，LOGO的橋墩，是由「王金平」名字對半剖開橫放，希望透過他，「讓世界看到台灣，帶台灣走向世界」。

2020總統大選即將到來，國民黨在已表態的人選部分，除了王金平之外，前新北市長朱立倫率先在去年12月25日卸任後就宣布，國民黨主席吳敦義則是對外宣稱「保留萬分之一的機會」參選。此外，孫文學校校長張亞中、前台北縣長周錫瑋也宣布將投入黨內初選。至於初選規則，國民黨在2月底已定調，按原制總統參選人由7成民調、3成黨員投票決定。

▼國民黨太陽。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）