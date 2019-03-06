「跟妳結婚送你禮」要求匯款71萬買保險箱　詐騙手法再翻新

▲員警和陳女「筆談」了一個多小時，成功阻止她遭詐騙。（圖／桃園警分局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

網路詐騙案層出不窮！桃園警分局中路派出所一小時內，成功阻止2 件詐騙案，搶救 2名女子80餘萬元現金；其中，陳姓女子網路認識自稱馬克的波蘭籍醫生，以結婚為由要買禮物送給陳女，但需她先匯71萬元做為購買保險箱「放禮物」寄來台的詐騙技倆，最令人匪夷所思！

桃園警察分局6日指出，該局中路派出所5日14時許，警員黃信源及吳松龍接獲轄內某銀行通報，表示有民眾疑似遭詐騙，請員警到場協助處理。員警趕抵現場，被害人李小姐表示接到姪女的電話，說需要借13萬元周轉，因對方口音跟姪女一樣，李小姐不疑有他，就按照對方提供的帳號匯出款項。

事後覺得有異，趕到銀行來詢問，經過員警協助聯繫，確認李小姐遭詐騙，立即與銀行人員依程序通報警示帳戶將款項凍結，員警將李小姐帶回所內完成報案程序，將她送返銀行時，另一位陳小姐(瘖啞人士)正因為匯款問題與行員筆談，經員警瞭解，陳小姐經由網路認識一名自稱馬克的波蘭籍醫生，對方說在約旦擔任戰地醫生，想要跟陳小姐結婚，並願意送美金25萬元當禮物。

但對於聲稱，怕通關被阻，需要把錢放在保險箱內一起寄到台灣，請陳小姐先匯錢買保險箱，於是陳小姐準備匯出美金2萬餘元(新台幣約71萬元)，行員發現顯係詐騙馬上勸阻匯款，但陳小姐堅持要匯款，於是由黃員接續勸導，兩人「筆談」了一個多小時，員警並依其所提供的電話撥打，接電話男子帶有大陸口音，重複了幾句「HELLO」、「NICE TO MEET YOU」的問候語，員警以英文詢問，對方馬上掛電話，且陳小姐與對方交談留言皆為簡體中文，經員警不斷的勸導，陳小姐才恍然大悟，不再堅持匯款。

警方將持續追查兩案幕後之詐騙嫌犯，並呼籲民眾勿輕信網路交友，接獲不明電話應詳細查詢，發現有詐騙情事，請立即撥打165防詐騙專線。