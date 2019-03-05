大陸連江縣長抵馬祖　 兩岸連江座談聚焦「人進得來！」

▲連江縣長劉增應（第一排中間）、大陸連江縣長鄭立敏（第一排右邊）。（圖／連江縣政府提供，下同。）

記者蔡紹堅／台北報導

兩岸連江縣5日下午將舉辦連江－馬祖兩岸事務座談會，大陸連江縣長鄭立敏、副縣長謝志成4日率團抵達馬祖，連江縣長劉增應、議長張永江、南竿鄉長陳振國等人前往碼頭迎接。據了解，兩岸座談會將聚焦黃岐航線（大陸連江黃歧－馬祖北竿白沙）的區位優勢及活絡度，就航線班次、陸團人數、貨物進出及融合發展交流等進行討論。

「連江縣」是唯一兩岸分治的縣份，大陸連江縣屬福建省福州市，。連江縣長劉增應、立委陳雪山及議長張永江上月應邀前往福州參加「兩馬（馬祖、馬尾）會談」時，就已大陸連江縣長鄭立敏見過面，雙方就黃岐航線的進一步合作進行諸多討論，馬祖提出黃岐北竿航線2班變4班，遊客達到年流量20萬人次目標；大陸連江縣提出黃岐航線加密（增加航班）、便捷（臨時加班機動化）。雙方也會商要在3月舉行連江、馬祖論壇－融合發展交流事務座談會，磋商相關細節，期能達成共識，創造經貿雙贏。

鄭立敏一行12人搭乘黃岐航線到訪馬祖，預計停留3天，除參加兩岸座談會外，也將訪問酒廠、醫院、學校，以及北竿芹壁、藍眼淚生態館等觀光景點。鄭立敏一行4日下午在連江縣交旅局的陪同下前往莒光，參訪了東莒燈塔、大埔石刻、方塊海等景點，劉增應表示，期望延伸擴展陸團遊覽莒光風情及島嶼特色，雙方持續加強旅遊、文化等交流活動，達成良好合作，共創兩地經貿旅遊發展。

馬祖南竿至福州馬尾港的「兩馬航線」是兩岸小三通的第一條航線，2001年開通時轟動兩岸，在兩岸交流史上有特別意義，截至2018年12月19日已實現直航近12700航次，運載旅客64.5萬多人次。不過，在金廈小三通、兩岸大三通開通之後，兩馬航線的客流量就連年下滑，黃歧航線（連江黃歧－北竿白沙）2015年開通後，搭乘量又進一步受到影響。

據了解，大陸2017年起在馬尾的琅岐島興建「閩江馬尾對台綜合客運碼頭」，此處距馬祖只有18海浬，航程耗時僅45分鐘，較現行的兩馬航線快一倍（現行航線約耗時90至120分鐘），未來將取代舊有的馬尾港，成為福州對馬祖的三通港口，預計可在5月達成首航。