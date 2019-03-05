　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大陸連江縣長抵馬祖　 兩岸連江座談聚焦「人進得來！」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲大陸連江縣長抵馬祖　 兩岸連江座談聚焦「人進得來！」。（圖／連江縣政府提供）

▲連江縣長劉增應（第一排中間）、大陸連江縣長鄭立敏（第一排右邊）。（圖／連江縣政府提供，下同。）

記者蔡紹堅／台北報導

兩岸連江縣5日下午將舉辦連江－馬祖兩岸事務座談會，大陸連江縣長鄭立敏、副縣長謝志成4日率團抵達馬祖，連江縣長劉增應、議長張永江、南竿鄉長陳振國等人前往碼頭迎接。據了解，兩岸座談會將聚焦黃岐航線（大陸連江黃歧－馬祖北竿白沙）的區位優勢及活絡度，就航線班次、陸團人數、貨物進出及融合發展交流等進行討論。

「連江縣」是唯一兩岸分治的縣份，大陸連江縣屬福建省福州市，。連江縣長劉增應、立委陳雪山及議長張永江上月應邀前往福州參加「兩馬（馬祖、馬尾）會談」時，就已大陸連江縣長鄭立敏見過面，雙方就黃岐航線的進一步合作進行諸多討論，馬祖提出黃岐北竿航線2班變4班，遊客達到年流量20萬人次目標；大陸連江縣提出黃岐航線加密（增加航班）、便捷（臨時加班機動化）。雙方也會商要在3月舉行連江、馬祖論壇－融合發展交流事務座談會，磋商相關細節，期能達成共識，創造經貿雙贏。

鄭立敏一行12人搭乘黃岐航線到訪馬祖，預計停留3天，除參加兩岸座談會外，也將訪問酒廠、醫院、學校，以及北竿芹壁、藍眼淚生態館等觀光景點。鄭立敏一行4日下午在連江縣交旅局的陪同下前往莒光，參訪了東莒燈塔、大埔石刻、方塊海等景點，劉增應表示，期望延伸擴展陸團遊覽莒光風情及島嶼特色，雙方持續加強旅遊、文化等交流活動，達成良好合作，共創兩地經貿旅遊發展。

馬祖南竿至福州馬尾港的「兩馬航線」是兩岸小三通的第一條航線，2001年開通時轟動兩岸，在兩岸交流史上有特別意義，截至2018年12月19日已實現直航近12700航次，運載旅客64.5萬多人次。不過，在金廈小三通、兩岸大三通開通之後，兩馬航線的客流量就連年下滑，黃歧航線（連江黃歧－北竿白沙）2015年開通後，搭乘量又進一步受到影響。

據了解，大陸2017年起在馬尾的琅岐島興建「閩江馬尾對台綜合客運碼頭」，此處距馬祖只有18海浬，航程耗時僅45分鐘，較現行的兩馬航線快一倍（現行航線約耗時90至120分鐘），未來將取代舊有的馬尾港，成為福州對馬祖的三通港口，預計可在5月達成首航。

▲大陸連江縣長抵馬祖　 兩岸連江座談聚焦「人進得來！」。（圖／連江縣政府提供）

ET快訊
正妹望高寮燒炭尋恩人！目擊者：是這群年輕人…救援影片曝光
欠債要付孩子學費！他搶玉山銀行50萬　騎車趕去郵局匯款
傍晚變天轉雷雨「全台連下5天」　兩波冷空氣接力探12度

關鍵字：連江縣,連江縣長,劉增應,新四通,榕馬會談,兩馬鬧元宵,鄭立敏,黃歧航線

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

GDP年增6到6.5%　李克強報告拍板陸2019年經濟成長目標

大陸連江縣長抵馬祖　 兩岸連江座談聚焦「人進得來！」

陸「宏觀經濟目標」李克強今拍板　對台料貫徹「習五點」

陸人大審外商投資法　台資定位「很特殊」法律適用安排不變

兩會側寫／記者的11道安檢　人民大會堂首度禁帶行動電源

美對華政策將轉強硬？　張業遂：合作是雙方最好的選擇

排隊時間長+單價高　北京故宮角樓餐廳「停止供應火鍋」

紫禁城「600歲誕辰紀念」　《清明上河圖》2020年9月將再現北京故宮

世界最高「滴水觀音像」…轟一聲變殘垣！　費5年斥資7800萬才建成

醉男聚餐後「撞爛防護墩墜崖」　同桌2衰友判陪50萬

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　 帳棚內畫面曝光...網一看：臉紅了

大奶一放...靠桌子得到救贖！　Joeman一日42G巨乳體驗

怕寶寶第一次搭飛機哭鬧太吵 暖媽先送「200份小禮物」道歉

女兒路邊停車卡關醉父接手幫停 秒撞垃圾桶...網：三寶會遺傳？

女工人站在推土機前遭鏟起　視線死角丟進「砂土粉碎機」

士林7旬貴婦遭虐殺爆頭陳屍家中　女兒弒母落網：神秘力量叫我做

別人東西被偷會提醒or離開？ 一日扒手體驗實測社會正義感

萌娃打噴嚏「威力驚人」　幼貓嚇歪秒彈飛翻滾退場

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

黃子佼CUE「會的中文全講一遍」　綾瀨遙連飆一大串全聽傻

GDP年增6到6.5%　李克強報告拍板陸2019年經濟成長目標

大陸連江縣長抵馬祖　 兩岸連江座談聚焦「人進得來！」

陸「宏觀經濟目標」李克強今拍板　對台料貫徹「習五點」

陸人大審外商投資法　台資定位「很特殊」法律適用安排不變

兩會側寫／記者的11道安檢　人民大會堂首度禁帶行動電源

美對華政策將轉強硬？　張業遂：合作是雙方最好的選擇

排隊時間長+單價高　北京故宮角樓餐廳「停止供應火鍋」

紫禁城「600歲誕辰紀念」　《清明上河圖》2020年9月將再現北京故宮

世界最高「滴水觀音像」…轟一聲變殘垣！　費5年斥資7800萬才建成

醉男聚餐後「撞爛防護墩墜崖」　同桌2衰友判陪50萬

快訊／同婚專法民進黨團今擬逕付二讀　反同團體立院集結抗議

張育成熱身賽對教士被三振　朱立人獲保送

川普以為自己打贏貿易戰　但美國其實算是輸了

TVBS民調／台南立委補選　謝龍介38%勝郭國文26%

打造金裕貞白皙韓妞肌　上妝前先用素顏霜打底

GDP年增6到6.5%　李克強報告拍板陸2019年經濟成長目標

遊二十五淑女墓...他一句話「厄運纏14年」！女友流產出車禍

陳偉殷熱身賽主場先發還是被打爆　對國民2局丟4分

Galaxy S10 Plus拆解物料成本達420美元　螢幕登最貴零組件

好天氣剩今天「全台高溫26℃↑」　周三起連下8天雨、低溫探12度

男大生鐵環撸下體被套牢！「囚鳥」腫太大包...痛卡8hrs才解放

大陸熱門新聞

情侶「房租沒繳」突消失！房東開..

世界最高滴水觀音像　轟一聲變殘..

床的世界、和成研發長照產品登陸

推土機視線死角　女工被丟粉碎機

4歲弟自學英文！網路開班「秘訣..

泰拳冠軍遭5人伏擊浴血奔逃倒地

撿醫院紙箱賣9元　大媽慘賠8萬

公公逼玩「下身碰撞」　新娘崩潰

女友學瑜珈教練在背後！男友怒分..

男友狠甩！陸「最美女胖子」減肥..

北京故宮角樓餐廳　宣布停賣火鍋

陸宏觀經濟目標　李克強首重求穩

北京故宮慶生　清明上河圖將再展

怪女路上隨機塞銅錢！「邪門儀式..

更多熱門

相關新聞

228連假「濃霧暴鎖」！700旅客苦困馬祖機場

228連續假期是春節後第一個長假，馬祖地區因濃霧影響，打亂空中交通，昨（1）日與今（2）日多數航班都取消，交通部民用航空局與航港局配合連江縣政府，連續2天利用海運疏運700餘名旅客。交通部表示，民航局、航港局與連江縣政府明（3）日仍會備妥ABC計畫，視天候狀況疏運收假日的旅客。

馬祖鄉親赴福州座談　盼通橋帶動發展

福建加速「新四通」 向馬祖通水進入排程

榕馬會談　馬祖聚焦「人進來，貨出去」

劉增應赴馬尾參加兩馬鬧元宵

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

Momo日籍創作者愧疚自毀作品：它已經死了！

她有3傷腎症狀　醫生：鐵定洗腎

溺水8分鐘成植物人！台中12歲童苦撐9個月亡

榴槤大亨為女兒徵婚　送千萬台幣

拉拉被咬破肚　有晶片卻回不了家

漢來海港3月起當日壽星平日享6折

哈日族手刀快衝！日圓貶破0.28　換5萬台幣可多吃8碗拉麵或去1趟迪士尼

傍晚變天！「全台連下5天雨」探12度

欠債付孩子學費！他搶銀行後直奔郵局匯款

樂桃飛沖繩只要777元！5日手刀開搶

情侶「房租沒繳」突消失！房東開門嚇傻

三花浪口鼻被削掉「上顎全沒了」

秦良丰要出院了！醫師見9個月進步

11歲童吞藥亡　狂唸：會聽從主人

潘瑋柏潮牌名被批「低俗」　法院：商標無效

更多

最夯影音

更多

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　 帳棚內畫面曝光...網一看：臉紅了

大奶一放...靠桌子得到救贖！　Joeman一日42G巨乳體驗

怕寶寶第一次搭飛機哭鬧太吵 暖媽先送「200份小禮物」道歉

女兒路邊停車卡關醉父接手幫停 秒撞垃圾桶...網：三寶會遺傳？

女工人站在推土機前遭鏟起　視線死角丟進「砂土粉碎機」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面