鄭文燦訪美「默默就進了白宮」　網友超HIGH幫高調：北高市長要哭了

▲鄭文燦訪美。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

政治中心／綜合報導

桃園市長鄭文燦率市府團隊赴美國考察，目前人在華盛頓特區，並到白宮會晤美方官員，今也在臉書曬出照片，引來網友熱議，「厲害了我的燦哥」、「默默的就進白宮了...」、「偷去沒揪？北高市長要哭了」。桃園市議員王浩宇也說，「台灣旅行法」通過後，鄭文燦是第一個走進白宮的台灣主要官員，為此相當感到驕傲。

鄭文燦2月28日至3月11日前往美國洛杉磯、華府及紐約，此次參訪定調為交流學習之旅，除了進行相關交流、宣慰僑胞及參加僑界活動為主，更希望促進桃園城市外交。

鄭文燦在華府第一站拜訪戰略暨國際研究中心（CSIS）的葛來儀顧問以及前AIT理事主席，布魯金斯研究院（Brookings）的卜睿哲博士，針對兩岸關係、台灣政治情勢交換一些意見，之後則到白宮與美國國防部與國務院等官員見面，並在臉書打卡秀出照片，「白宮原來這麼大」。

網友紛紛狂推，「市長不能默默的進白宮啊！要高調起來！」、「我桃園人，我驕傲」、「把南北兩位網紅政客遠遠拋在腦後」、「燦哥的格局不同啊！」、「市長直接灌籃得分 ，直接進入白宮」。

王浩宇指出，鄭文燦創造了歷史，是自「台灣旅行法」通過後，第一個走進白宮的台灣主要官員。上次，現任的台灣主要官員進入白宮會晤，已經是台美斷交前的事情，並稱有些人，每天用說大話、吹牛，用嘴巴拼經濟，靠著媒體吹捧而佔據媒體版面，被當成神一樣被崇拜，瞬間就成了政治明星；有些人則長期默默地做、努力的做，就算生病也不敢請假，努力的為自己的家鄉打拼，「作為桃園人，很榮幸我的市長是後者。」