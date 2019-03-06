陳肇隆獲國際肝臟移植醫學會「終身成就獎」　下一步用醫療做外交

▲陳肇隆未來將推廣移植技術到全世界，替台灣做醫療外交。（圖／翻攝自醫師臉書）

生活中心／台北報導

有著「換肝之父」稱號的的高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆，獲國際肝臟移植醫學會（ILTS）「終身成就獎」， 5月15日將前往加拿大多倫多領獎。陳肇隆表示，老師Thomas Starzl在肝臟移植領域被全世界認同是「神級人物」，能與老師同在榜上，是莫大的光榮，希望未來推廣移植技術替台灣做醫療外交。

陳肇隆是台灣及亞洲肝臟移植的開拓者，早在1984年完成亞洲首例成功的肝臟移植手術，並率先採用「腦死亡」定義，促成台灣在1987年達成亞洲第一個腦死亡器官移植立法，比日本、韓國早了10至12年。

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陳肇隆在2018年累積換肝手術1800餘例，更嬋聯換肝患者5年存活率世界最高紀錄，也訓練全球360多位國際肝臟移植專家，受外交部之託，遠赴邦交國傳授技術，4月要到瓜地馬拉。他日前得知獲獎消息後，想起他的恩師Thomas Starzl，相當感動。

陳肇隆表示，第一位獲得國際肝臟移植醫學會頒發終身成就獎的人，正是他的老師Thomas Starzl，1983年赴美找老師學習，當時Thomas Starzl就曾預言他的技術將在東方成功，未來會成為東方肝臟移植的領導者，能與老師同在榜上倍感榮幸。



陳肇隆醫師小檔案

年齡：69歲

學歷：高雄醫學院醫學系畢業

專長：肝臟外科與移植

現職：

長庚決策委員會副主任委員

高雄長庚紀念醫院名譽院長

長庚大學外科教授

主要事蹟：

完成全國首例活體肝移植

完成亞洲首例一肝兩受的分割肝移植

完成世界首例未輸血活體肝移植

完成華人首例活體雙肝移植

完成1500多例肝臟移植，其中活體肝移植1300多例，維持全球最高的存活率