「G奶子瑜」豔槓影視大亨！陪客牽線吃飯喬事…「不吃了」被嚇哭

▲祈錦鈅 鈅兒。（圖／翻攝自Facebook／祈錦鈅 鈅兒 Maxine Chi，下同）

記者葉國吏／綜合報導

23歲的網紅「G奶子瑜」祈錦鈅(小鈅)，月前跨界當歌手，推出首支單曲。看似風光的祈錦鈅，傳出當時與「影視大亨」許安進旗下的網紅製造有限公司合作，成了女直播主，沒想到因為跟經紀公司爆發糾紛慘遭消音，最後還被提告背信。

根據《周刊王》報導，祈錦鈅閨密爆料透露，祈錦鈅因與經紀公司發生糾紛慘遭消音，祈錦鈅坦承有被告，不過她反控是網紅公司錯在先，自覺委屈。

祈錦鈅表示，當時網紅公司不斷用她的名義猛打廣告，都用很暴露的照片做宣傳，而且還擅自取用臉書照片使用。祈錦鈅為了解決問題，透過關係找到許安進，沒想到卻被許安進「超兇」的態度嚇哭。

祈錦鈅透露，許安進當時直接說，如果是為了講那件事情，就好像是他們公司在欺負祈錦鈅，那這頓飯不吃了！祈錦鈅說，當時是友人不斷打圓場，許安進最後才願意坐下吃頓飯。

吃完飯隔天，祈錦鈅又被網紅公司嗆聲「妳以為是妳是聖母瑪莉亞嗎？」甚至還私下替祈錦鈅成立LINE官方帳號，還說只要送滿台幣5千的禮物，就可以拿到祈錦鈅私人LINE。祈錦鈅不滿的說，私人賴根本不能公開，網紅公司根本就是欺騙粉絲。

最後祈錦鈅跟公司鬧翻，一毛酬勞都沒拿到，還被控背信吃上官司，對此網紅公司高姓主管則強調，由於祈錦鈅違反合約才會提告，「酬勞會等司法程序走完後，再討論如何解決。」並坦言祈錦鈅和許安進確實吃過飯，但許是指示公司再給祈錦鈅一次機會。許安進至截稿前未回應。