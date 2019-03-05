桃園敬老愛心卡點數限當月　搭計程車雖好用但叫車不易

▲林政賢將持續爭取增加及累計敬老愛心卡點數，以及增加合作計程車。（圖／擷取自林政賢臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園敬老愛心卡，可搭計程車雖好用，但叫車不易！」桃園市議員林政賢5日指出，市府於本月1日起，擴大敬老愛心卡的使用範圍；其中，增加了搭計程車的項目，讓許多家有行動不便老人的市民朋友，力表肯定。林政賢建議敬老愛心卡的點數應可累計、合作計程車家數宜再增加，才能真正落實社福政策。



林政賢說，他在市議會提案爭取敬老愛心卡擴大使用範圍，受到市府重視，自本月1日起，持敬老愛心卡就可以使用每月社福點數800點(設籍復興區1,000點)搭計程車、折抵桃園市立游泳池入場門票、國民運動中心的各項運動設施(游泳池、體適能中心)及場地租借(羽球場、桌球場、籃球場等)費用。

▲▼桃園市政府於本月1日起，擴大敬老愛心卡的使用範圍。（圖／ET資料照）



其中，在搭計程車部分，限現行與市府合作的6家愛心計程車隊(合作衛星、新利達衛星、大文山衛星派遣、大都會衛星、台灣大、新梅衛星)，合計277輛車(含無障礙車型70輛)提供服務，對於行動不便的長輩來說，增加公共運輸工具選擇，外出活動或去醫療院所看診等都更加方便。

由於桃園65歲以上老人約有25萬人，市府合作的6家愛心計程車隊和車輛都明顯不足，連日來有市民朋友反映，敬老愛心卡雖擴大使用範圍，但叫車卻不易，加上該卡的點數800點數，只限當月使用，未使用完的餘額不得累計至下月的規定，都讓這項社福政策美中不足。

林政賢說，他將持續爭取敬老愛心卡點數一年10000點，及當月未使用完的點數可累計，以及增加合作計程車的相關事宜，期讓老人能搭乘方便的計程車，經常前往兒女及親友處走動，增進情誼與促進健康。