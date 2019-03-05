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叫錯Ubereats乾脆請司機吃！苦主暖心送鹹酥雞：這世界不需人人都倒楣

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▲▼ 叫錯Ubereats乾脆請司機吃！苦主暖心送鹹酥雞：這世界不需人人都倒楣（圖左／小姐非常有事；圖右／鹹酥雞示意圖，本報資料照。）

▲苦主叫錯Ubereats又無法取消訂單，乾脆請司機吃，暖心舉動讓網友讚爆了。（圖左／小姐非常有事；圖右／鹹酥雞示意圖，本報資料照。）

記者林育綾／台北報導

近來透過手機叫餐飲外送的服務相當熱門，一名正妹昨夜在下班路上用UberEats叫鹹酥雞，原本盤算到家就能享用，沒想到因為初次使用讓系統誤值取餐地點，訂單又無法取消，司機距離她家也很遠，懊惱的她乾脆把鹹酥雞送給司機吃，後來她在個人粉專發文「如果我無法有開心的一天，至少世界上某個人可以，這也是一種平衡吧！世界上不需人人都倒楣。」暖心舉動也被網友們讚爆，直說「你是他的小幸運！」

隨著科技進步發達，如今我們的生活也有許多便利的服務，包括24小時快速送貨、30分鐘內送餐服務等等，但這些便利也逐漸養成許多人「理所當然」的胃口，當遇到系統或人為問題，甚至有時候根本是使用者自己的疏失，卻有不少「奧客」無法理性溝通，而是直接發飆，責怪服務不周、系統爛，甚至怒給一星差評。

請繼續往下閱讀...

不過這位苦主的處理方式超暖心，被網友讚爆了！身為攝影師與芳療師的「小姐非常有事」在個人粉絲團分享，4日晚間第一次用UberEats叫鹹酥雞，原本盤算自己到家的時候司機也剛好送達，沒想到因為初次使用不熟悉系統，不曉得訂單送出前不會與訂購人確定送餐地點，也無法取消，眼看司機人在東區敦化南路二段，自己家遠在南港，實在不好意思勞煩對方跑那麼遠，「只好把晚餐送給司機大哥吃。」

▲▼ 叫錯Ubereats乾脆請司機吃！苦主暖心送鹹酥雞：這世界不需人人都倒楣（圖／小姐非常有事授權提供）

▲她截圖分享與司機對話，不但沒把失誤的懊惱遷怒於司機，還大方把晚餐請他吃。（圖／小姐非常有事授權提供）

她截圖分享與司機對話表示「我第一次使用，所以剛才的地點是我在捷運上的地點，我想我住家地址應該已經超出你的送貨範圍了，我想你應該不願意送來，如果方便，我就將鹹酥雞送給你吃吧！」原本司機一度好心要幫忙送，但看到原PO位在南港，也隨即道歉「抱歉南港真的有點遠，你鹹酥雞要請我吃嗎？請你告訴我 謝謝你」她馬上暖心回覆：「我請你吃鹹酥雞和地瓜薯條。東西很少不麻煩你跑一趟，很謝謝你。」

▲▼ 叫錯Ubereats乾脆請司機吃！苦主暖心送鹹酥雞：這世界不需人人都倒楣（圖／小姐非常有事授權提供）

▲她發文表示「這世界上不需要人人都倒楣」。（圖／小姐非常有事授權提供）

她發文說：「如果我無法有開心的一天，至少世界上某個人可以，這也是一種平衡吧！世界上不需人人都倒楣。」還說「或者因爲我的失誤而倒楣，將自己的不順利變成其他人的幸運，自己好像就不那麼懊惱了！

▲▼ 叫錯Ubereats乾脆請司機吃！苦主暖心送鹹酥雞：這世界不需人人都倒楣（圖／小姐非常有事授權提供）

▲她大方暖心的舉動也獲得網友粉絲們稱讚。（圖／小姐非常有事授權提供）

此舉馬上獲得許多網友和粉絲回應「你是他的小幸運！」「這故事暖得可愛」「其實當送餐司機真的很辛苦，謝謝您給了他一份體貼的溫暖。」還有人笑說「一定是司機想吃東西的意念傳給妳了！」「水逆快來了（重點錯）不過可以感受到司機大哥很開心。」

更有人看了受到啟發「這件事也感動了我，每次遇到不論是自己或別人造成的失誤，總是會沒耐心又生氣，看了之後發現原來不一定要那麼懊惱甚至遷怒別人，把錯誤轉化成正能量更美好了。」

▲▼ 叫錯Ubereats乾脆請司機吃！苦主暖心送鹹酥雞：這世界不需人人都倒楣（圖／小姐非常有事授權提供）

▲「小姐非常有事」本身是一位攝影師，也是神秘的芳療師。

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關鍵字：UberEats,鹹酥雞,餐飲外送,奧客

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