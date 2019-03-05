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228連假檔期發威　OTT收視再傳捷報

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▲▼LiTV線上影視228檔期推出日本大師級導演「是枝裕和」經典影展。（圖／LiTV提供）

▲228連假期間，OTT影視評台收視成績亮眼。（圖／LiTV提供）

記者邱倢芯／綜合報導

OTT影視平台繼春節連假後，228連假再次繳出亮麗成績單，許多觀眾面對電視節目輪播放送，OTT平台相較起來多了許多選擇的機會。

今年228連假期間，OTT平台從綜藝到藝文、男性、女性到家庭類型的觀眾，都推出各種類型的片單，全方位鎖定各個觀眾族群，其中電影部分表現最為亮眼；以LiTV線上影視為例，該平台因為多部動作武俠強檔《狄仁傑之四大天王》、《大師兄》等片的熱播，連假期間較平日成長將超過4成，由此可見動作武俠類型依舊是市場的大眾喜好；另外在一堆商業大片的包夾下，「是枝裕和」影展依然保有不錯的佳績，尤其《橫山家之味》更擠進觀影流量前十名。

戲劇部分成長逾2成左右，連假期間推出的懸疑追蹤奇幻劇《ITEM》，主演朱智勛在劇中飾演充滿正義和熱血的檢察官，果然攻佔許多女性觀眾的心，從平台上數據顯示，女性觀眾佔半成以上；韓星韓志旼與南柱赫主演的《如此耀眼》搭上「最搶鏡綠葉」孫浩俊，表現也不凡，觀影流量集集攀升，綜觀來看韓劇以及同步台劇還是較為受歡迎的劇種。

針對家庭用戶推出的動漫、兒童館部分也有出色的成績，觀影流量也與平日成長近2成，較受歡迎的系列包括，適合闔家觀賞的長集數劇集，《蠟筆小新》、《我們這一家》、《烘焙王》、《隊長小翼》、《怪醫黑傑克》等。

輕鬆搞笑的類型，如《路人超能100》、《同居人是貓》；同步新番的《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《刀劍神域第三季》等。綜藝的部分成長逾3成，仍舊是遊戲類的節目最受歡迎，《綜藝玩很大》、《天才衝衝衝》、《綜藝大集合》穩坐綜藝類的前三大，是全家人放假紓壓的首選，可見OTT影音平台逐漸從一人看轉變為全家一起看。

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